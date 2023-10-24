В Тюмени нелегальные мигранты стали торговать небезопасной едой

Объявления о продаже блюд размещаются на разных интернет-площадках. Жители города могут приобрести чебуреки, плов, шашлыки и много другое. Однако причины появления подобных цехов и повышенная секретность вызывают вопросы о безопасности такой еды для организма. Соблюдение санитарных норм становится крайне маловероятным.