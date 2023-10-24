В Тюмени нелегальные мигранты стали торговать небезопасной едой

Posted 24 октября, 15:09
Published 24 октября, 15:09
Modified 24 октября, 15:11
Updated 24 октября, 15:11
Нелегалы открывают пищевые цеха и продают еду через интернет, сообщает URA.RU. Местонахождение таких точек производства держится в секрете, из-за чего силовики не могут обнаружить нарушителей.
Объявления о продаже блюд размещаются на разных интернет-площадках. Жители города могут приобрести чебуреки, плов, шашлыки и много другое. Однако причины появления подобных цехов и повышенная секретность вызывают вопросы о безопасности такой еды для организма. Соблюдение санитарных норм становится крайне маловероятным.
Помимо прочего, продавцы не хотят напрямую взаимодействовать со своими клиентами: купленную еду доставляют через курьеров, а деньги требуют переводить на онлайн-счета.