nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 15:09

Published 24 октября, 15:09

Modified 24 октября, 15:11

Updated 24 октября, 15:11

В Тюмени нелегальные мигранты стали торговать небезопасной едой

В Тюмени нелегальные мигранты стали торговать небезопасной едой

24 октября 2023, 15:09
Фото: 1MI
Мигранты, находящиеся в Тюмени незаконно, научились зарабатывать деньги. Теперь они торгуют блюдами национальной кухни.

Нелегалы открывают пищевые цеха и продают еду через интернет, сообщает URA.RU. Местонахождение таких точек производства держится в секрете, из-за чего силовики не могут обнаружить нарушителей.

Объявления о продаже блюд размещаются на разных интернет-площадках. Жители города могут приобрести чебуреки, плов, шашлыки и много другое. Однако причины появления подобных цехов и повышенная секретность вызывают вопросы о безопасности такой еды для организма. Соблюдение санитарных норм становится крайне маловероятным.

Помимо прочего, продавцы не хотят напрямую взаимодействовать со своими клиентами: купленную еду доставляют через курьеров, а деньги требуют переводить на онлайн-счета.

Читайте также:
«Тревожными» кнопками и сигнализацией оборудовали все школы ТюмениДепортация сорвала свадьбу приехавшей в Тюмень молодой мигранткеНелегалы начали массово сбегать из Тюменской области
#Общество#Тюмень#Мигранты#Нарушения#Безопасность#Еда#Санитарные нормы#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
Сегодня, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
Сегодня, 07:32
Холодные выходные: на Тюменскую область надвигаются 15-градусные морозы
Сегодня, 09:13
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
Сегодня, 07:59
Тюменцы смогут вызвать «Яндекс. Такси» только на специальные стоянки
Сегодня, 01:00
Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн
Сегодня, 06:22