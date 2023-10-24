Депортация сорвала свадьбу приехавшей в Тюмень молодой мигрантке

Posted 24 октября, 09:15
Published 24 октября, 09:15
Modified 24 октября, 09:17
Updated 24 октября, 09:17
19-летняя гражданка Таджикистана приехала в Тюмень 14 января 2023 года. По закону, она должна была вернуться на родину спустя 90 дней, чего не сделала. За время своего пребывания в городе девушка успела обзавестись гражданским мужем: он также родом из Таджикистана, но имел в Тюмени постоянную работу.
Молодая семья находилась в процессе оформления гражданства и брака, планировала жить в селе Бердюжье, но их планы рухнули из-за решения суда, согласно которому девушка должна будет выплатить штраф в размере трех тысяч рублей и отправиться на родину. Теперь, как сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области, новая ячейка общества будет образовываться не в России, а в Таджикистане.
Ранее «Наш Город» сообщал, что мигранты начали массово покидать регион. До этого их довели рейды, которые в последнее время участились.