nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 09:15

Published 24 октября, 09:15

Modified 24 октября, 09:17

Updated 24 октября, 09:17

Депортация сорвала свадьбу приехавшей в Тюмень молодой мигрантке

Депортация сорвала свадьбу приехавшей в Тюмень молодой мигрантке

24 октября 2023, 09:15
Фото: 1MI
За время своего пребывания в Тюмени девушка нашла возлюбленного. Теперь, согласно решению суда, они оба вернутся в Таджикистан.
Сюжет
Суд

19-летняя гражданка Таджикистана приехала в Тюмень 14 января 2023 года. По закону, она должна была вернуться на родину спустя 90 дней, чего не сделала. За время своего пребывания в городе девушка успела обзавестись гражданским мужем: он также родом из Таджикистана, но имел в Тюмени постоянную работу.

«Криминал, рабочие места и зависть»: почему тюменцы недолюбливают мигрантов
Узнать подробнее

Молодая семья находилась в процессе оформления гражданства и брака, планировала жить в селе Бердюжье, но их планы рухнули из-за решения суда, согласно которому девушка должна будет выплатить штраф в размере трех тысяч рублей и отправиться на родину. Теперь, как сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области, новая ячейка общества будет образовываться не в России, а в Таджикистане.

Ранее «Наш Город» сообщал, что мигранты начали массово покидать регион. До этого их довели рейды, которые в последнее время участились.

Читайте также:
Драка с мигрантами вылилась в скандал с губернаторомБастрыкин призвал лишать гражданства мигрантов за отказ от участия в СВОМигранты лишили тюменцев средств на оплату ЖКХ
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Суд#Мигранты#Штрафы#Свадьбы#Таджикистан#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
Сегодня, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
Сегодня, 07:32
Холодные выходные: на Тюменскую область надвигаются 15-градусные морозы
Сегодня, 09:13
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
Сегодня, 07:59
Тюменцы смогут вызвать «Яндекс. Такси» только на специальные стоянки
Сегодня, 01:00
Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн
Сегодня, 06:22