Депортация сорвала свадьбу приехавшей в Тюмень молодой мигрантке

Молодая семья находилась в процессе оформления гражданства и брака, планировала жить в селе Бердюжье, но их планы рухнули из-за решения суда, согласно которому девушка должна будет выплатить штраф в размере трех тысяч рублей и отправиться на родину. Теперь, как сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области, новая ячейка общества будет образовываться не в России, а в Таджикистане.