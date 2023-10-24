Устанавливаются все обстоятельства гибели сгоревшего в Тюмени мужчины

Posted 24 октября, 13:44
Published 24 октября, 13:44
Modified 24 октября, 13:47
Updated 24 октября, 13:47
Следователи устанавливают обстоятельства, при которых погиб мужчина. Об обнаруженном в сгоревшем автомобиле «ГАЗель» теле писали ранее.
По сообщениям СК Росси по Тюменской области, 57-летний водитель находился внутри машины около 14 часов дня. В автомобиле было установлено специальное оборудование, с помощью которого пострадавший планировал провести работы по поиску повреждений на кабельной линии. Перед началом работ внутри произошло возгорание техники. Мужчина сгорел заживо.
Сейчас на месте происшествия проводится проверка: опрашиваются свидетели и очевидцы, собираются образцы для проведения судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз. Процессуальное решение в этом деле будет принято после получения всех результатов.