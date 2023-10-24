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Posted 24 октября, 13:44

Published 24 октября, 13:44

Modified 24 октября, 13:47

Updated 24 октября, 13:47

Устанавливаются все обстоятельства гибели сгоревшего в Тюмени мужчины

Устанавливаются все обстоятельства гибели сгоревшего в Тюмени мужчины

24 октября 2023, 13:44
Фото: 1MI
С целью установления всех обстоятельств следственным комитетом проводится тщательная проверка. Назначено множество экспертиз.

Следователи устанавливают обстоятельства, при которых погиб мужчина. Об обнаруженном в сгоревшем автомобиле «ГАЗель» теле писали ранее.

По сообщениям СК Росси по Тюменской области, 57-летний водитель находился внутри машины около 14 часов дня. В автомобиле было установлено специальное оборудование, с помощью которого пострадавший планировал провести работы по поиску повреждений на кабельной линии. Перед началом работ внутри произошло возгорание техники. Мужчина сгорел заживо.

Сейчас на месте происшествия проводится проверка: опрашиваются свидетели и очевидцы, собираются образцы для проведения судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз. Процессуальное решение в этом деле будет принято после получения всех результатов.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Пожар#Экспертиза#Водитель#Дмитрий Балобанов
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