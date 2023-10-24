Устанавливаются все обстоятельства гибели сгоревшего в Тюмени мужчины

По сообщениям СК Росси по Тюменской области, 57-летний водитель находился внутри машины около 14 часов дня. В автомобиле было установлено специальное оборудование, с помощью которого пострадавший планировал провести работы по поиску повреждений на кабельной линии. Перед началом работ внутри произошло возгорание техники. Мужчина сгорел заживо.