Тюменские власти потратят десятки миллиардов рублей на новую объездную дорогу

Posted 24 октября, 08:47
Published 24 октября, 08:47
Modified 24 октября, 08:49
Updated 24 октября, 08:49
По его словам, южный обход города будет брать начало в месте, где соединяются тюменская кольцевая и трасса Тюмень — Боровский — Богандинский.
«Автодорога, который соединит развязку, находящуюся трассе Тюмень — Боровский — Богандинский. Как раз от нее и пойдет новая автодорога, которая пересечет Червишевский тракт и выйдет на Московский в районе деревни Посохово. Пока нет конкретики, когда начнутся работы по строительству, потому что это колоссальнейший, капиталоемкий объект, стоимость которого можно оценить в несколько десятков миллиардов. Строить его, безусловно, нужно с умом, поэтапно», — пояснил Павел Перевалов.
По его словам, общая протяженность трассы составит порядка 21 километра. В настоящее время завершаются работы по разработке проектной документации.
«На новой объездной предусмотрено возведение нескольких мостовых переходов, развязок и путепроводов. Работы предстоит много», — подчеркнул Павел Перевалов.
По его словам, тюменские власти уже прорабатывают варианты финансирования работ по строительству южного обхода, в том числе рассматриваются варианты привлечения средств федерального бюджета и государственного и частного партнерства.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени трасса по Салаирскому тракту будет расширена до четырех полос. Разработка проектной документации уже началась.