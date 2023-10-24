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Posted 24 октября, 08:47

Published 24 октября, 08:47

Modified 24 октября, 08:49

Updated 24 октября, 08:49

Тюменские власти потратят десятки миллиардов рублей на новую объездную дорогу

Тюменские власти потратят десятки миллиардов рублей на новую объездную дорогу

24 октября 2023, 08:47
Фото: 1MI
Строительство второй объездной дороги в Тюмени обойдется в несколько десятков миллиардом рублей. Примерную стоимость объекта, разработка строительства которого ведется в настоящее время, озвучил начальник ГУС Тюменской области Павел Перевалов.

По его словам, южный обход города будет брать начало в месте, где соединяются тюменская кольцевая и трасса Тюмень — Боровский — Богандинский.

«Автодорога, который соединит развязку, находящуюся трассе Тюмень — Боровский — Богандинский. Как раз от нее и пойдет новая автодорога, которая пересечет Червишевский тракт и выйдет на Московский в районе деревни Посохово. Пока нет конкретики, когда начнутся работы по строительству, потому что это колоссальнейший, капиталоемкий объект, стоимость которого можно оценить в несколько десятков миллиардов. Строить его, безусловно, нужно с умом, поэтапно», — пояснил Павел Перевалов.

По его словам, общая протяженность трассы составит порядка 21 километра. В настоящее время завершаются работы по разработке проектной документации.

«На новой объездной предусмотрено возведение нескольких мостовых переходов, развязок и путепроводов. Работы предстоит много», — подчеркнул Павел Перевалов.

По его словам, тюменские власти уже прорабатывают варианты финансирования работ по строительству южного обхода, в том числе рассматриваются варианты привлечения средств федерального бюджета и государственного и частного партнерства.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени трасса по Салаирскому тракту будет расширена до четырех полос. Разработка проектной документации уже началась.

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