Депутатам гордумы доложили об улучшении демографических показателей в Тюмени

Так, за первые восемь месяцев текущего года в Тюмени родились 8.5 тысяч детей. Главным нововведением этого года станет возможность зарегистрировать ребенка сразу после его рождения. Это можно будет сделать в роддомах №2,3, а также в Перинатальном центре.