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Тюменцы стали чаще усыновлять детей и заключать брак

Депутатам гордумы доложили об улучшении демографических показателей в Тюмени

19 октября 2023, 02:32
Фото: 1MI
Тюменцы стали чаще усыновлять детей и заключать брак
В городе наметилась тенденция на заключение браков и усыновление детей. Цифры статистики озвучили на первом заседании по городскому общественному самоуправлению Тюменской гордумы.
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Дети

Тюменцы стали чаще заключать брак и усыновлять детей. Информацию о демографической ситуации в 2022 году заслушали депутаты Городской Думы.

Так, за прошлый год браков было заключено на 19% больше, а приемных детей стали брать на 50% чаще, чем за 2021 год. Процедур установления отцовства было проведено на 14% больше.

Эти данные были озвучены на первом заседании комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской Городской Думы. Во время своего выступления председатель Комитета записи актов гражданского состояния Ирина Казакевич сделала акцент на том, что динамика по рождаемости, заключению браков и другим показателям повышается и в 2023 году.

Так, за первые восемь месяцев текущего года в Тюмени родились 8.5 тысяч детей. Главным нововведением этого года станет возможность зарегистрировать ребенка сразу после его рождения. Это можно будет сделать в роддомах №2,3, а также в Перинатальном центре.

Ранее «Наш Город» рассказал о том, что в этом году в Тюмени родилось рекордное количество тройняшек. Они появились в четырех семьях. Также стало известно, что мальчиков родилось больше, чем девочек.

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#Общество#Дети#Тюменская область#Депутаты#Статистика#Демография#Семья#Рождаемость#Брак#Любовь Селезнева
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