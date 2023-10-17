В одной из тюменских школ появились отдельные классы для детей мигрантов

Кяклик Азеровна уже 5 лет работает учителем русского языка и литературы. Три года назад она стала классным руководителем в классе, где учатся дети из Азербайджана, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. О том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, она рассказала «СургутИнформТВ».