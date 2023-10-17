В одной из тюменских школ появились отдельные классы для детей мигрантов

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
У детей мигрантов появилась возможность выучить русский язык с нуля: в тюменской школе №15 для них открыли специальный класс, где проводятся занятия, помогающие детям адаптироваться в новой среде.
Кяклик Азеровна уже 5 лет работает учителем русского языка и литературы. Три года назад она стала классным руководителем в классе, где учатся дети из Азербайджана, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. О том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, она рассказала «СургутИнформТВ».
«Они меня не понимали, я — их. Элементарно: спрашиваю, за окном какое время года. Меня, наверное, спасло то, что страны ближнего зарубежья. Языки же схожие. И вот, когда сидит ребенок и не понимает, ты говоришь слово схожее на его языке, он начинает понимать», — поделилась женщина.
Сама Кяклик Азеровна выросла в семье, где все говорят на двух языках. Обучая детей, она использует игры и интерактивы, чтобы ребенок начал говорить. По ее словам, этот момент также проблематичный: некоторые дети психологически боятся ошибиться.
В этом году в школе №15 учатся 58 детей мигрантов. Дополнительно с ними занимается психолог, но многое зависит от родителей. Учителя просят практиковать русский язык и дома, чтобы дети смогли быстрее его освоить.