nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Найти общий язык с детьми было проблематично

В одной из тюменских школ появились отдельные классы для детей мигрантов

17 октября 2023, 05:44
Фото: Midjourney
Найти общий язык с детьми было проблематично

В школе №15 к ученикам-мигрантам организован особый подход

Сейчас в тюменской школе №15 учатся 58 детей мигрантов. Учительница рассказала, с какими трудностями в общении с иностранными школьниками ей пришлось столкнуться.
Сюжет
Дети

У детей мигрантов появилась возможность выучить русский язык с нуля: в тюменской школе №15 для них открыли специальный класс, где проводятся занятия, помогающие детям адаптироваться в новой среде.

Кяклик Азеровна уже 5 лет работает учителем русского языка и литературы. Три года назад она стала классным руководителем в классе, где учатся дети из Азербайджана, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. О том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, она рассказала «СургутИнформТВ».

Тюменцам рассказали, обязательно ли переводить ребенка в другую школу при переезде
Узнать подробнее
«Они меня не понимали, я — их. Элементарно: спрашиваю, за окном какое время года. Меня, наверное, спасло то, что страны ближнего зарубежья. Языки же схожие. И вот, когда сидит ребенок и не понимает, ты говоришь слово схожее на его языке, он начинает понимать», — поделилась женщина.

Сама Кяклик Азеровна выросла в семье, где все говорят на двух языках. Обучая детей, она использует игры и интерактивы, чтобы ребенок начал говорить. По ее словам, этот момент также проблематичный: некоторые дети психологически боятся ошибиться.

«Сдаем на шторы»: почему в школах Тюмени до сих пор организуют поборы
Узнать подробнее

В этом году в школе №15 учатся 58 детей мигрантов. Дополнительно с ними занимается психолог, но многое зависит от родителей. Учителя просят практиковать русский язык и дома, чтобы дети смогли быстрее его освоить.

Читайте также:
Тобольские школьники спасли тонущего мужчинуТюменским родителям рассказали, почему нельзя наказывать школьника за плохие оценкиТюменские школьники участвуют в онлайн-олимпиаде по ПДД
#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Образование#Школа#Школьники#Мигранты#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Нашу воду забрали Китай и Казахстан?»: могут ли иссохнуть реки Тюменской области
Вчера, 11:28
«Мы живем в аду»: городские власти снесли двор жителей Лесобазы, оставшихся без КРТ
Вчера, 07:30
«Скоро уйдет с должности»: тюменский общественник объяснил заявление на главу ХМАО
Вчера, 09:47
В Тюмени взлетели цены на элитное жилье
Сегодня, 03:56
У тюменцев проснулся интерес к перцовым газовым баллончикам
Сегодня, 04:28
Мобилизованный сбежал из военной части ТВВИКУ к семье
Вчера, 06:59