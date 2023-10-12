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В ЗАГСе также рассказали, сколько родилось двойняшек.

В этом году в Тюменской области родилось рекордное количество тройняшек

12 октября 2023, 07:40
Фото: 1MI
В ЗАГСе также рассказали, сколько родилось двойняшек.
Региональное управление ЗАГС подвело статистику минувших 9 месяцев. В этом году мальчиков родилось больше, чем девочек.
Сюжет
Дети

За минувшие девять месяцев в Тюменской области родилось рекордное количество тройняшек. Как сообщает региональное управление ЗАГС, в этом году тройни зарегистрированы в четырех семьях. Также из статистики следует, что двойняшки появились в 130 семьях.

Всего с начала 2023 года в Тюменской области родились более 13.5 тысяч детей, причем мальчиков появилось на 550 больше, чем девочек.

Ранее «Наш Город» назвал самые необычные имена тюменских младенцев. В их числе Космос, Князь и Ульвия.

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#Общество#Дети#Тюменская область#Тюменцы#Статистика#ЗАГС#Рождаемость#Младенцы#Любовь Селезнева
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