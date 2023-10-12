В этом году в Тюменской области родилось рекордное количество тройняшек

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
За минувшие девять месяцев в Тюменской области родилось рекордное количество тройняшек. Как сообщает региональное управление ЗАГС, в этом году тройни зарегистрированы в четырех семьях. Также из статистики следует, что двойняшки появились в 130 семьях.
Всего с начала 2023 года в Тюменской области родились более 13.5 тысяч детей, причем мальчиков появилось на 550 больше, чем девочек.
Ранее «Наш Город» назвал самые необычные имена тюменских младенцев. В их числе Космос, Князь и Ульвия.