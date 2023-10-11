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Космос, Князь и Ульвия: названы самые необычные имена младенцев в Тюменской области

Космос, Князь и Ульвия: названы самые необычные имена младенцев в Тюменской области

11 октября 2023, 14:42
В главном управлении ЗАГС Тюменской области рассказали, что с января по сентябрь на территории региона зарегистрировано свыше 13,5 тысячи новорожденных. Мальчиков — на 550 больше, чем девочек.
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ЗАГС

Двойняшки родились в 130 семьях, тройни — в четырех.

Также ЗАГС назвал самые распространенные и необычные имена, которые тюменцы дают своим новорожденным детям.

В топе по популярности — у мальчиков: Александр, Артём, Михаил, Матвей, Максим; у девочек: София, Ева, Анна, Мария, Виктория. А самыми оригинальными стали — Яромир, Космос, Князь, Енисей, Авдей и Мальвина, Луна, Мелиса, Ульвия и Маруся.

Летом этого года в топ необычных имен для новорожденных девочек вошли: Анжелика, Медея, Юстина и Божена.

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#Общество#Ирина Швецова#ЗАГС#Новорожденные
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