Космос, Князь и Ульвия: названы самые необычные имена младенцев в Тюменской области

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Двойняшки родились в 130 семьях, тройни — в четырех.
Также ЗАГС назвал самые распространенные и необычные имена, которые тюменцы дают своим новорожденным детям.
В топе по популярности — у мальчиков: Александр, Артём, Михаил, Матвей, Максим; у девочек: София, Ева, Анна, Мария, Виктория. А самыми оригинальными стали — Яромир, Космос, Князь, Енисей, Авдей и Мальвина, Луна, Мелиса, Ульвия и Маруся.
Летом этого года в топ необычных имен для новорожденных девочек вошли: Анжелика, Медея, Юстина и Божена.