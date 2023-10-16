В Тюменской области вырос спрос на обручальные кольца

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
В этом году тюменцы стали покупать обручальные кольца на 14 процентов чаще. Статистикой поделились специалисты аналитического центра ювелирного магазина с изданием «URA.ru».
«Чаще всего тюменцы интересуются золотыми кольцами, их продажи в целом выросли на 20 процентов. Продажи колец из белого золота росли быстрее — на 37 процентов, а модных комбинированных колец из разных типов золота — на 49 процентов», — рассказали эксперты.
Также аналитики отметили, что спрос на обручальные кольца стабильно рос не только в Тюменской области, но и в России в целом. При этом, их стоимость также закономерно выросла: обручальные подорожали на 19 процентов, помолвочные — на 6.