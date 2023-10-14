В Тюмени цены на сахар взлетели более чем на 20%

Рыба и морепродукты с начала года подорожали на 4,4% — до 252 рублей за килограмм. Также на 5,2% выросла стоимость фруктов и овощей — бананы в тюменских магазинах продают за 130 рублей, апельсины за 200 рублей, яблоки — 138 рублей, огурцы и томаты — за 107 и 139 рублей соответственно.