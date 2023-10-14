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В Тюмени цены на сахар взлетели более чем на 20%

В Тюмени цены на сахар взлетели более чем на 20%

14 октября 2023, 06:43
Фото: 1MI
В Тюменской области с начала года стоимость продуктов выросла на 1,1%, тарифов — на 4,9%, непродовольственные товары подешевели на 1,5%. Такие данные предоставил Росстат.

Среди продуктов наибольший рост цен продемонстрировал сахар — с начала года его стоимость увеличилась на 22,7%. Сегодня килограмм сахара в тюменских магазинах стоит более 76 рублей. Также на 10,2% выросли в цене мясо и птица — в частности, килограмм курицы продают в Тюмени за 229 рублей, свинина стоит 334 рубля, говядина — 533 рубля, баранина 753 рубля.

Рыба и морепродукты с начала года подорожали на 4,4% — до 252 рублей за килограмм. Также на 5,2% выросла стоимость фруктов и овощей — бананы в тюменских магазинах продают за 130 рублей, апельсины за 200 рублей, яблоки — 138 рублей, огурцы и томаты — за 107 и 139 рублей соответственно.

Одновременно с этим подешевели макаронные изделия, подсолнечное масло, крупы, молочная продукция — их стоимость снизилась от 4,3% до 11%.

Среди непродовольственных товаров подорожали стойматериалы, табачные изделия, медикаменты. Также выросло в цене топливо — стоимость дизеля увеличилась с начала года на 15,7%, бензина — на 10,4%.

Что касается сферы услуг, то наибольший рост продемонстрировала отрасль зарубежного туризма (на 45,8%), ветеринарные услуги (на 12,5%), банков (на 12,0%), медицинские (на 9%).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца октября стоимость мяса птицы и яиц может увеличиться до 1,5%. Причиной роста цен станет ослабление рубля.

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