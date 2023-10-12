В сентябре 2023 года спрос россиян на морские прогулки увеличился в 3,5 раза

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
В начале осени 2023 года у россиян значительно вырос спрос на круизы — в 3,5 раза, а количество арендованных лодок, катеров и яхт — в 2,8 раза по сравнению с сентябрем 2022 года. Средние чеки выросли на 37% до 2400 рублей и на 18% до 2800 рублей соответственно, отметили аналитики МТС Банка.
Популярность кемпингов увеличилась на 67%, при это средний чек снизился в два раза — до 780 рублей. Количество транзакций в турагентствах стало больше на 13%, а средний чек подрос на 27% — до 14 100 рублей. Величина среднего чека говорит о том, что значительное количество покупок связано либо с поездками по России на выходные, либо с экскурсиями.
По данным Cosmos Hotel Group, наиболее популярные регионы для отдыха в бархатный сезон 2023 года — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также среди россиян пользуются большим спросом города Золотого кольца и Карелия. Средняя длительность проживания в отелях в сентябре 2023 года увеличилась до пяти ночей с двух-трех в сентябре прошлого года.
Благодаря теплой погоде в начале осени этого года у россиян вырос интерес к развлечениям, которые можно найти в своем городе или поблизости — парки, зоопарки, аквариумы и различные туристические достопримечательности.
По информации МТС Банка, в первый месяц осени 2023 года больше всего выросли продажи билетов в парках аттракционов и развлечений — на 69%, средний чек поднялся на 5% — до 800 рублей по сравнению с прошлым сентябрем. Спрос на различные туристические достопримечательности и представления: музеи, ботанические сады, ремесленнические шоу, винодельни и прочее вырос на 32%, средний чек стал выше на 5% и составил 920 рублей.
Также вырос интерес россиян к зоопаркам и аквариумам — спрос на билеты увеличился на 28%. Средний чек — на 6% до 1370 рублей.
Часть россиян отказалась от дальних поездок — и путешествует на небольшие расстояния, либо проводит последние теплые дни на даче. Об этом свидетельствует снижение количества продаж авиабилетов на 10% и рост количества продаж билетов на электрички на 15% в сентябре 2023 года. Средний чек на авиабилеты вырос на 8% до 13 700 рублей, на электрички остался на уровне прошлого года.
Исследование основано на анализе обезличенных данных Cosmos Hotel Group и по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России в сентябре 2022–2023 годов по соответствующим МСС-кодам.