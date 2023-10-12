В сентябре 2023 года спрос россиян на морские прогулки увеличился в 3,5 раза

Популярность кемпингов увеличилась на 67%, при это средний чек снизился в два раза — до 780 рублей. Количество транзакций в турагентствах стало больше на 13%, а средний чек подрос на 27% — до 14 100 рублей. Величина среднего чека говорит о том, что значительное количество покупок связано либо с поездками по России на выходные, либо с экскурсиями.