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Цены на верхнюю одежду в Тюменской области выросли более чем на 25 процентов

Цены на верхнюю одежду в Тюменской области выросли более чем на 25 процентов

13 октября 2023, 03:00
Фото: Ирина Тропина / 1MI
Как утверждают эксперты, рост цен на верхнюю одежду осенью — закономерное явление. Однако, с лета она стала дороже на четверть.

Осень пришла и цены на верхнюю одежду в Тюменской области закономерно выросли. По сравнению с летним периодом, разница в стоимости сейчас составляет примерно 25 процентов. Аналитики «Честного знака» рассказали «Известиям», сколько стоит самое дорогое пальто в России, а также пояснили, какие виды одежды подорожали сильнее всего.

В среднем, россияне приобретают пальто за 9 754 рубля, за лето их цена выросла на 21,8%. При этом, плащи подорожали на 34,3% и теперь стоят порядка 7 360 рублей. Стоимость курток увеличилась на 37,1%, их стоимость сейчас составляет 5 494 рубля.

Аналитики отметили, что меньше всего выросли цены на ветровки: рост стоимости составил 9,7% и теперь их можно приобрести в среднем за 3 067 рублей.

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По словам экспертов, самое дорогое в стране пальто стоит 1.5 миллиона рублей. Также можно найти куртку за 1.1 миллиона и плащ-ветровку за 240 тысяч рублей.

Они утверждают, что рост цен — закономерная тенденция, связанная с наступлением осени и выходом новых коллекций.

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#Общество#Тюменская область#Рост цен#Цены#Одежда#Любовь Селезнева
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