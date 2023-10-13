Цены на верхнюю одежду в Тюменской области выросли более чем на 25 процентов

Осень пришла и цены на верхнюю одежду в Тюменской области закономерно выросли. По сравнению с летним периодом, разница в стоимости сейчас составляет примерно 25 процентов. Аналитики «Честного знака» рассказали «Известиям», сколько стоит самое дорогое пальто в России, а также пояснили, какие виды одежды подорожали сильнее всего.