Бойцы в зоне СВО получили от тюменцев очередной комплект обмундирования

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:50
Военнослужащие инженерного полка получили новые комплекты обмундирования. Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, им были переданы зимняя униформа, берцы, рюкзаки, аптечки, налокотники и наколенники.
«Дорогие тюменцы, дорогие земляки! Получаем тактическое имущество на личный состав для выполнения задач. Спасибо огромное!», — поблагодарили бойцы жителей региона.
Ранее «Наш Город» сообщал, что жители Ялуторовского района собрали для участников специальной военной операции и их семей более двух миллионов рублей. Помимо этого, они также занимаются пошивом маскхалатов и сетей для бойцов.