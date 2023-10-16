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Бойцы в зоне СВО получили от тюменцев очередной комплект обмундирования

Бойцы в зоне СВО получили от тюменцев очередной комплект обмундирования

16 октября 2023, 06:47
Фото: Алиса Вернер / 1MI
Новая партия помощи доставлена в зону боевых действий. Бойцам передали все, что поможет им выполнять боевые задачи.

Военнослужащие инженерного полка получили новые комплекты обмундирования. Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, им были переданы зимняя униформа, берцы, рюкзаки, аптечки, налокотники и наколенники.

Ямальским бойцам передали автомобили и квадроцикл в зону СВО
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«Дорогие тюменцы, дорогие земляки! Получаем тактическое имущество на личный состав для выполнения задач. Спасибо огромное!», — поблагодарили бойцы жителей региона.

Ранее «Наш Город» сообщал, что жители Ялуторовского района собрали для участников специальной военной операции и их семей более двух миллионов рублей. Помимо этого, они также занимаются пошивом маскхалатов и сетей для бойцов.

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#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Зима#Помощь#Гуманитарная помощь#Бойцы#СВО#Любовь Селезнева
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