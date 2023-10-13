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Updated Сегодня, 06:07

Жители Ялуторовского района собрали для участников СВО более двух миллионов рублей

Жители Ялуторовского района собрали для участников СВО более двух миллионов рублей

13 октября 2023, 06:05
Фото: Алиса Вернер / 1MI
Собранные средства уже переданы бойцам и их семьям. Помимо сборов денег, жители района также занимаются пошивом маскхалатов и сетей для земляков.

Жители Ялуторовского района собрали для участников специальной военной операции и их семей более двух миллионов рублей. Об этом сообщил глава района Андрей Гильгенберг.

«Мы работаем с областным фондом общественной организации пограничников с самого начала СВО. В зависимости от сезона формируются, передаются необходимые вещи, медикаменты. Работу ведет и центр соцзащиты. Работаем с одним фондом, мы в нем уверены», — рассказал Гильгенберг.
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Он также отметил, что руководители организации лично выезжают на фронт и проверяют поступления собранных ресурсов. С семьями бойцов также поддерживается постоянный контакт, им оказывается вся необходимая поддержка.

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#Общество#Тюменская область#Помощь#Ялуторовск#Ялуторовский район#Сбор средств#СВО#Любовь Селезнева
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