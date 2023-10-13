Жители Ялуторовского района собрали для участников СВО более двух миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Жители Ялуторовского района собрали для участников специальной военной операции и их семей более двух миллионов рублей. Об этом сообщил глава района Андрей Гильгенберг.
«Мы работаем с областным фондом общественной организации пограничников с самого начала СВО. В зависимости от сезона формируются, передаются необходимые вещи, медикаменты. Работу ведет и центр соцзащиты. Работаем с одним фондом, мы в нем уверены», — рассказал Гильгенберг.
Он также отметил, что руководители организации лично выезжают на фронт и проверяют поступления собранных ресурсов. С семьями бойцов также поддерживается постоянный контакт, им оказывается вся необходимая поддержка.