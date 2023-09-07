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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Ямальским бойцам передали автомобили и квадроцикл в зону СВО

Ямальским бойцам передали автомобили и квадроцикл в зону СВО

7 сентября 2023, 12:06
Фото: Правительство ЯНАО
Скоро участники спецоперации получат арт-разведчики «Фурия» и 30 дронов.

Ямальским военнослужащим в зону спецоперации передали новые автомобили и квадроцикл, купленные на средства губернатора, членов правительства и руководителей муниципалитетов.

Автомобиль «Соболь» уже поступил в распоряжение бойцов инженерно-саперной роты. В свою очередь, военнослужащие батальона «Сибирь» получили автомобиль УАЗ «Патриот». Квадроцикл Hisun «TACTIC 750» пришел северянам из батальона радиационной, химической и биологической защиты.

Еще один грузопассажирский УАЗ и ноутбук получили северяне, служащие по контракту во взводе БПЛА артиллерийской разведки. Военнослужащим 155-й бригады морской пехоты закупили грузопассажирский фургон УАЗ «Профи». Он будет доставлен в подразделение силами сотрудников Ассоциации ветеранов боевых действий Ямала.

Фото: Правительство ЯНАО

Также закуплен новый кроссовый мотоцикл для подразделения «Барс-11». Сейчас по заказу Ассоциации для батальона «Россомаха» изготавливают: многоцелевые гусеничные платформы с автоматической турелью и арт-разведчики «Фурия», а также 30 дронов.

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, обеспечение ямальцев в зоне СВО ведется на системной основе. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов уделяет большое внимание общению с участниками спецоперации и их близкими, находится на связи с руководителями подразделений, где служат северяне. В настоящее время в Ямало-Ненецком автономном округе действует более 50 мер поддержки.

Жители субъекта сплотились для помощи защитникам родины. Так, около года действует акция #МЫВМЕСТЕ. За это время отправлено 200 тонн гуманитарной помощи ямальцам на фронт. Сейчас, например, партию гуманитарной помощи собирает ГУ МЧС России по ЯНАО.

Вещи первой необходимости передадут военнослужащим, которые находятся в зоне СВО. Спасатели уже отправили в зону СВО восемь партий гуманитарной помощи. Новый сбор продлится до 10 сентября. Передать военным можно вещи первой необходимости, продукты питания и предметы личной гигиены.

#Мотоциклы#Губернатор#Военнослужащие#Гуманитарная помощь#Ноутбуки#УАЗ#Дмитрий Артюхов#Спецоперация#Автомобиль#Бойцы#СВО
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