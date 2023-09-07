Ямальским бойцам передали автомобили и квадроцикл в зону СВО

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, обеспечение ямальцев в зоне СВО ведется на системной основе. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов уделяет большое внимание общению с участниками спецоперации и их близкими, находится на связи с руководителями подразделений, где служат северяне. В настоящее время в Ямало-Ненецком автономном округе действует более 50 мер поддержки.