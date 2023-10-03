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Тюменцам объяснили, чем современные мультфильмы лучше советских

Тюменцам объяснили, чем современные мультфильмы лучше советских

3 октября 2023, 06:24
Фото: 1MI
Родителям юных тюменцев рекомендуют показывать детям современные мультфильмы. По словам психолога Натальи Наумовой, в основе современных мультфильмов заложены знания психологии и грамотная позиция о том, что хорошо, а что плохо.
Сюжет
Дети
«Современные мультфильмы во многом базируются на знании психологии. Они показывают маленьким зрителям, что абсолютно каждый человек может поступать плохо или хорошо. То есть поступки могут быть плохими, но сам ребенок плохим быть не может. И эта позиция очень грамотная и необыкновенно важная для детей», — отметила Наталья Наумова.

По словам специалиста, в советских мульфильмах тоже есть свои плюсы и минусы. К примеру медленная смена кадров, что идет на пользу детскому зрению. Но в мультфильмах времен СССР, как правило, отрицательные персонажи никогда не встают на путь исправления. Вследствие чего у ребенка может легко возникнуть уверенность, что и в реальной жизни за плохие поступки окружающие его не простят и выхода из тяжелой ситуации не существует.

Наумова добавила, что для детей младше четырех лет гораздо больше подходят советские мультфильмы, а для тех, кто постарше — более современные. В то же время родителям необходимо следить, чтобы в старых мультиках не демонстрировались сцены курения, которые были разрешены в Советском союзе. Также психолог рекомендовала смотреть мультфильмы вместе с детьми, чтобы пояснять малышам те или иные моменты, пишет «Саратов 24».

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#Общество#Валентина Бурнашева#Дети#Фильмы#Новости тюмени#Психология
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