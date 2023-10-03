Тюменцам объяснили, чем современные мультфильмы лучше советских

По словам специалиста, в советских мульфильмах тоже есть свои плюсы и минусы. К примеру медленная смена кадров, что идет на пользу детскому зрению. Но в мультфильмах времен СССР, как правило, отрицательные персонажи никогда не встают на путь исправления. Вследствие чего у ребенка может легко возникнуть уверенность, что и в реальной жизни за плохие поступки окружающие его не простят и выхода из тяжелой ситуации не существует.