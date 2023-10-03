В желудке тюменца нашли металлические скобы и веревку

Мужчине предписали каждые полгода ездить в Санкт-Петербург на обследования. На одном из них мужчина узнал новость, которая его потрясла. По его словам, в его желудке обнаружили две железяки и одну веревку, а также одну металлическую скобу в желудке и дырку, которая не зарастает уже два года. Из-за них в желудке было пять очагов воспалений.