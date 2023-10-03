В желудке тюменца нашли металлические скобы и веревку

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:14
В 2021 году Виталий решил проверить своей здоровье, обратился в больницу и прошел обследования, в ходе которого выяснилось, что у него рак желудка. Врачи сказали, что необходимо срочно удалить опухоль, чтобы рак не распространялся.
В онкоцентре на Барнаульской в Тюмени мужчине сделали операции. В общей сложности в больнице он провел три месяца.
«У меня образовался панкреонекроз, потом перитонит, потом мне долго не могли запустить желудок и, чтобы не отправить на тот свет, поставили две специальные трубки. Оказалось, что часть желудка вырезали. Затем выписка. Проходит еще четыре дня, и у меня в области желудка обнаруживается свищ диаметром 20 мм. И 24 дня мне пришлось ездить на такси в онкоцентр, чтобы его прочищали», — рассказал Виталий 72.RU.
По его словам, ему установили инвалидность 2-й группы, позже перевели на 3-ю группу. Во время одной из медкомиссий выяснилось, что пожилому мужчине требуются еще операции, поскольку трубки в желудке установлены неправильно. И посоветовали срочно искать клинику, где проведут хирургическое вмешательство.
По словам Виталия Гезибейкова, помочь ему решились только врачи военной медакадемии в Санкт-Петербурге. Мужчина попал под наблюдение специалистов кафедры усовершенствования врачей. Их заинтересовал непростой случай тюменца.
Мужчине предписали каждые полгода ездить в Санкт-Петербург на обследования. На одном из них мужчина узнал новость, которая его потрясла. По его словам, в его желудке обнаружили две железяки и одну веревку, а также одну металлическую скобу в желудке и дырку, которая не зарастает уже два года. Из-за них в желудке было пять очагов воспалений.
В марте этого года ему провели операцию и удалили все инородные тела, за исключением металлической скобы — сказали, что ее убирать пока нельзя, так как проведено слишком много операций.
Между тем, в департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что при операциях на желудке и кишечнике для формирования герметичности соединяемых краев полых органов используются специальные сшивающие аппараты степлерного действия. Скобы остаются на всю жизнь и в удалении не нуждаются.
Теперь тюменец хочет наказать врачей за халатность. Кроме того, Виталий начал сомневаться в том, был ли у него рак — ведь по результатам обследования в военной академии следом онкологии обнаружено не было.
Виталий уже обратился с заявлением в Следственный комитет. Его признали потерпевшим. Однако, теперь требуется заключение Судебно-экспертного центра Следственного комитета. По данным ведомства, документ будет готов почти через три года — в 2026 году. Тюменец боится, что может просто не дожить до этого времени.
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