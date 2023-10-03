В Тюмени объявили о начале осеннего призыва

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
«Создать призывную комиссию в Тюменской области. Заместителю председателя призывной комиссии, военному комиссару Тюменской области осуществить необходимую организационную работу с военными комиссариатами муниципальных образований по обеспечению призыва граждан на военную службу. В срок до 15 января 2024 года подготовить и предоставить губернатору информацию об итогах призыва граждан на военную службу», — указано в документе.
В распоряжении прописано, кто войдет в состав призывных комиссий в муниципальных образованиях. Также перечислен список медицинских учреждений, в которых организуют обследование (лечение призывников) в период осенней кампании-2023.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году осенью на службу в Вооруженные силы РФ призовут порядка 1600 человек. Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря 2023 года.