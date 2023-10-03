nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

В Тюмени объявили о начале осеннего призыва

В Тюмени объявили о начале осеннего призыва

3 октября 2023, 05:59
Фото: 1MI
Распоряжение об осеннем призыве жителей Тюменской области на военную службе подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Документ опубликован на официальном портале правительства региона.
«Создать призывную комиссию в Тюменской области. Заместителю председателя призывной комиссии, военному комиссару Тюменской области осуществить необходимую организационную работу с военными комиссариатами муниципальных образований по обеспечению призыва граждан на военную службу. В срок до 15 января 2024 года подготовить и предоставить губернатору информацию об итогах призыва граждан на военную службу», — указано в документе.

В распоряжении прописано, кто войдет в состав призывных комиссий в муниципальных образованиях. Также перечислен список медицинских учреждений, в которых организуют обследование (лечение призывников) в период осенней кампании-2023.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году осенью на службу в Вооруженные силы РФ призовут порядка 1600 человек. Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря 2023 года.

Читайте также:
Жителя Тюмени выселили из аварийного дома на улицуВ желудке тюменца нашли металлические скобы и веревкуВ Тюмени прозвучат сирены
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Александр Моор#Военный призыв#Призыв#Призывники
Подпишитесь
«Это позор»: боец СВО в знак протеста отказался от ветеранского удостоверения и льгот
Сегодня, 06:47
«Виноват Казахстан?»: почему уровень воды в Туре достиг критического показателя
Вчера, 09:11
«Берегите головы»: публикуем график магнитных бурь на октябрь 2023 года
Вчера, 10:14
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 3 октября
Сегодня, 01:07
В Тюмени стоимость подержанных машин резко увеличилась
Вчера, 17:57