Итоги недели: взрыв газа в жилом доме, обмеление Туры и старт осеннего призыва

Официальная версия причины произошедшего до сих пор не озвучена. Но, по предварительным данным, взрыв в квартире случился не из газовой сети. Об этом сообщил заместитель главы администрации Тюмени Владимир Кильтау на встрече с жителями пострадавшего дома. И добавил, что вопрос компенсации пострадавшего имущества по результатам расследования будет предъявлен виновнику произошедшего. По его словам, в настоящее время по данному факту расследование продолжается.