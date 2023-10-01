Итоги недели: взрыв газа в жилом доме, обмеление Туры и старт осеннего призыва

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Ночь с 27 на 28 сентября выдалась неспокойной у жителей дома по улице Геологоразведчиков, 34. В первом часу ночи в третьем подъезде в квартире на пятом этаже взорвался бытовой газ.
В результате ЧП пострадал один человек — хозяин квартиры. Он был госпитализирован в больницу. Также взрывной волной выбило входную дверь в квартиру и стекла на окнах.
Жителей дома, более 200 человек, экстренно эвакуировали, а дом отключили от всех коммуникаций. Позже дом признали зоной ЧС.
Жильцам предоставили места в гостиницах. А спустя сутки разрешили вернуться в свои квартиры- специалисты газовой службы провели обследование и удостоверились, что пребывание в здании безопасно.
Официальная версия причины произошедшего до сих пор не озвучена. Но, по предварительным данным, взрыв в квартире случился не из газовой сети. Об этом сообщил заместитель главы администрации Тюмени Владимир Кильтау на встрече с жителями пострадавшего дома. И добавил, что вопрос компенсации пострадавшего имущества по результатам расследования будет предъявлен виновнику произошедшего. По его словам, в настоящее время по данному факту расследование продолжается.
Известно, что в квартире, где произошло ЧП, проживала семья — супруги с маленькой дочерью и мама хозяина квартира. По словам соседей, семья очень положительная и непьющая. В момент ЧП в квартире находились хозяин квартиры, его дочь и пожилая мать.
Уровень воды в тюменской Туре опустился за последние 10 дней на 44 сантиметра. За последние сутки вода убыла на 4 сантиметра и достигла -93 сантиметров. Тогда как критической для реки является отметка в -90 сантиметров.
По словам специалистов, обмеление Туры может существенно ухудшить состав воды, что не лучшим образом скажется на здоровье горожан. Высока вероятность того, что концентрация растворенных веществ и загрязняющих веществ резко возрастет.
Экологи считают, что спасти Туру от обмеления сегодня могут лишь обильные осадки. Причем, важно, чтобы они прошли в Свердловской области — там, где находятся истоки реки. В противном случае, проблема может возникнуть не только с качеством, но и количеством воды.
Стоит заметить, что по данным Роспотребнадзора, в Тюменской области порядка 20% проб воды не соответствует нормативам по санитарно-химическим показателям и микробиологическим показателям. На сколько ухудшится качество воды в ближайшем будущем — остается только гадать.
В Тюменской области 1 октября стартовал осенний призыв. В этом году осенью на службу в Вооруженные силы РФ отправятся 1600 жителей региона.
Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря. Повестки получат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, у которых нет права на отсрочку или освобождение от службы.
По информации Минобороны России, в пункты дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в новых регионах Российской Федерации, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, а также в зону боевых действий на Украину срочников направлять не будут