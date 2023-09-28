Что известно о взрыве газа в доме в Тюмени

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:46
Updated Сегодня, 04:46
Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что в результате происшествия в квартире на пятом этаже в третьем подъезде нарушено оконное остекление и выбита входная дверь.
В квартире находились три человека — пожилая женщина, несовершеннолетняя девочка и хозяин квартиры. В результате ЧП пострадал только мужчина, он был передан бригаде скорой помощи.
Состояние мужчины, пострадавшего во время хлопка газа, врачи оценивают как средней степени тяжести. Пациент находится в профильном отделении и получает всю необходимую медицинскую помощь.
Бабушка и девочка не пострадали. Их вывели из квартиры местные жители.