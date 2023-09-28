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Published Сегодня, 04:42

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Updated Сегодня, 04:46

Что известно о взрыве газа в доме в Тюмени

Что известно о взрыве газа в доме в Тюмени

28 сентября 2023, 04:42
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
В ночь со среды на четверг в доме в Тюмени по улице Геологоразведчиков произошел взрыв газа. О том что известно к данному часу — в дайджесте «Нашего Города».
  • Сообщение о взрыве газовоздушной смеси в одной из квартир жилого дома улице Геологоразведчиков, 34, поступило 28 сентября около часа ночи.

Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что в результате происшествия в квартире на пятом этаже в третьем подъезде нарушено оконное остекление и выбита входная дверь.

В квартире находились три человека — пожилая женщина, несовершеннолетняя девочка и хозяин квартиры. В результате ЧП пострадал только мужчина, он был передан бригаде скорой помощи.

Состояние мужчины, пострадавшего во время хлопка газа, врачи оценивают как средней степени тяжести. Пациент находится в профильном отделении и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Бабушка и девочка не пострадали. Их вывели из квартиры местные жители.

Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области
  • В настоящее время жильцы дома эвакуированы, размещены в пункте временного размещения. Сегодня в городской школе № 17 состоится собрание с жителями пострадавшего дома.
  • На месте работают экстренные службы города. Дом обесточен и находится под охраной. Специалисты газовой службы выясняют причины произошедшего в доме по улице Геологоразведчиков, 34, в Тюмени. Известно, что техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось в декабре 2022 года.
  • Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял под личный контроль размещение жителей дома и оказание им необходимой помощи и проведение проверки по факту происшествия в жилом доме на Геологоразведчиков, входе которой будут установлены причины и условия ЧП, дана оценка соблюдению требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования.
  • Дом по улице Геологоразведчиков, 34, могут признать зоной ЧС. Решение будет принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
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