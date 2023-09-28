Что известно о взрыве газа в доме в Тюмени

В ночь со среды на четверг в доме в Тюмени по улице Геологоразведчиков произошел взрыв газа. О том что известно к данному часу — в дайджесте «Нашего Города».

Сообщение о взрыве газовоздушной смеси в одной из квартир жилого дома улице Геологоразведчиков, 34, поступило 28 сентября около часа ночи. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что в результате происшествия в квартире на пятом этаже в третьем подъезде нарушено оконное остекление и выбита входная дверь. В квартире находились три человека — пожилая женщина, несовершеннолетняя девочка и хозяин квартиры. В результате ЧП пострадал только мужчина, он был передан бригаде скорой помощи. Состояние мужчины, пострадавшего во время хлопка газа, врачи оценивают как средней степени тяжести. Пациент находится в профильном отделении и получает всю необходимую медицинскую помощь. Бабушка и девочка не пострадали. Их вывели из квартиры местные жители. Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области В настоящее время жильцы дома эвакуированы, размещены в пункте временного размещения. Сегодня в городской школе № 17 состоится собрание с жителями пострадавшего дома. На месте работают экстренные службы города. Дом обесточен и находится под охраной. Специалисты газовой службы выясняют причины произошедшего в доме по улице Геологоразведчиков, 34, в Тюмени. Известно, что техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось в декабре 2022 года. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял под личный контроль размещение жителей дома и оказание им необходимой помощи и проведение проверки по факту происшествия в жилом доме на Геологоразведчиков, входе которой будут установлены причины и условия ЧП, дана оценка соблюдению требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования. Дом по улице Геологоразведчиков, 34, могут признать зоной ЧС. Решение будет принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Читайте также: В Тюмени насмерть сбили пешехода В Тюменской области появятся зимние маршруты для иностранных туристов Дом в Тюмени по улице Геологоразведчиков могут объявить зоной вероятной ЧС Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 28 сентября