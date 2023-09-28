Жильцов пятиэтажки в Тюмени эвакуировали из-за взрыва газа

Posted Сегодня, 21:23
Published Сегодня, 21:23
Modified Сегодня, 21:42
Updated Сегодня, 21:42
О происшествии стало известно в первом часу ночи по местному времени. В момент взрыва в квартире находился один человек, им занимаются врачи. В момент прихода спасателей в жилье было выбито окно и входная дверь.
Других жильцов дома пришлось эвакуировать, их разместили во временном пункте.
Причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.
Ранее, в июне этого года, в Тюмени из-за утечки газа перекрыли дорогу к ТРЦ «Панорама». Работники строительной компании повредили газовые трубы в частном секторе по улице Мысовской. А в мае ночью в районе «Сити Молла» произошла утечка газа. Местные жители сообщали о жутком гуле и неприятном запахе газа в квартирах.