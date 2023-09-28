nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:23

Published Сегодня, 21:23

Modified Сегодня, 21:42

Updated Сегодня, 21:42

Жильцов пятиэтажки в Тюмени эвакуировали из-за взрыва газа

Жильцов пятиэтажки в Тюмени эвакуировали из-за взрыва газа

27 сентября 2023, 21:23
Фото: МЧС России
В одной из квартир пятиэтажного дома по улице Геологоразведчиков, 34 в Тюмени взорвался бытовой газ, сообщили в региональном МЧС.

О происшествии стало известно в первом часу ночи по местному времени. В момент взрыва в квартире находился один человек, им занимаются врачи. В момент прихода спасателей в жилье было выбито окно и входная дверь.

Других жильцов дома пришлось эвакуировать, их разместили во временном пункте.

Причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Ранее, в июне этого года, в Тюмени из-за утечки газа перекрыли дорогу к ТРЦ «Панорама». Работники строительной компании повредили газовые трубы в частном секторе по улице Мысовской. А в мае ночью в районе «Сити Молла» произошла утечка газа. Местные жители сообщали о жутком гуле и неприятном запахе газа в квартирах.

В Тюмени рядом с пешеходной улицей Дзержинского загорелось здание. Видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Второй раз за неделю: в Тюмени эвакуировали поликлинику №5В Тюмени эвакуировали три корпуса поликлиники №5В Тюмени эвакуировали крупный торговый центр. Видео
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#МЧС#Эвакуация#Спасатели#Взрыв газа
Подпишитесь
«Охлаждение рынка»: риелторы сказали, когда упадут цены на недвижимость в Тюмени
Сегодня, 03:28
«Дураки и дороги»: почему в Тюменской области неуклонно растет число ДТП
Сегодня, 05:55
В каких случаях нужно оформлять СРО строителям, а когда не обязательно
Сегодня, 07:54
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 27 сентября
Сегодня, 01:07
Над тюменскими трассами заметили беспилотники. Что случилось?
Сегодня, 05:45
«Лучший вид — на природу»: в Тюмени представили проект «Скандиа. Дом на берегу Туры»
Сегодня, 10:00