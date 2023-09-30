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В Тюменской области 20% проб воды не соответствует нормам

В Тюменской области 20% проб воды не соответствует нормам

30 сентября 2023, 08:18
Фото: 1MI
В Тюменской области ухудшилось качество воды. 18,3% проб воды не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 1,6% — по микробиологическим показателям.

Такие данные указаны в отчете Роспотребнадзора по Тюменской области за 9 месяцев 2023 года. Для сравнения, по итогам первого полугодия 18,1% проб воды не соответствовала санитарно-химическим нормативам и 1% — нормам по микробиологическим показателям.

Всего с начала года из распределительной сети отобрано и исследовано более 25 тысяч проб воды, из них 9,2 тысячи проб проверили по санитарно-химическим, 15,2 тысячи проб по микробиологическим и 597 проб — по паразитологическим показателям.

«Качество питьевой воды в регионе остается на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области», — отметили в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени уровень воды в реке Тура практически достиг критической отметки в -90 сантиметров. За последние сутки река обмелела еще на 4 сантиметра, уровень воды достиг -89 сантиметров над нулем поста.

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