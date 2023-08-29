«Дальше — хуже». Тура в Тюмени продолжит мелеть даже в дожди

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
По словам ученого, наблюдения за уровнем воды в Туре ведутся на протяжении сотни лет. И, кстати, то, что 27 августа 2023 года Тура обновила исторический минимум, по словам ученого — неправда. В этом году ситуация не самая критичная — в конце 70-х годов река обмелела настолько, что в некоторых местах ее можно было перейти вброд.
«Безусловно, основные водопотребители, Водоканал и ТЭЦ-1, страдают от сложившейся ситуации. Но меры предпринимают. В частности, „Тюмень Водоканал“ закупил насосы и смонтировал дополнительные трубопроводы, чтобы обеспечить забор воды с большей глубины. ТЭЦ-1 перегородила реку тремя баржами (правда, это остановило обмеление лишь на короткое время). Какой уровень воды в Туре является катастрофическим — ответить сложно. Но в 2023 году — он не самый низкий за всю историю наблюдений. В конце 70-х годов было хуже», — отметил Хорошавин.
«Цикл убывания воды в Туре начался с 2020 года, когда за период с 1 по 27 мая не выпало ни одной капли воды. Уже тогда сформировался серьезный дефицит. Он не скомпенсирован до сих пор», — отметил Виталий Хорошавин.
Ученый отметил, что обмеление Туры проблематично остановить, поскольку исток реки идет из Свердловской области (Нижний Тагил). Пруды, которые регулируют уровень воды, также расположены в Свердловской области. То есть вода, которая могла бы теоретически попасть в Туру с Урала, просто «перехватывается» данными прудами и направляется в местные реки.
«В Тюмени вообще сложно что-либо предпринять для предотвращения обмеления Туры из-за особенностей местности. Строительство запруд требует больших территорий — вряд ли кто-то захочет их отдавать», — отметил Виталий Хорошавин.
Что касается дамбы, то к ней ученый тоже относится скептически и отмечает, что пока ее будут проектировать, строить, уровень воды в реке уже восстановится. В итоге дамба приведет к разливу Туры.
По словам Виталия Хорошавина, осадки, которые пройдут на этой неделе в Тюмени обмеление Туры не остановят.
«Для того, чтобы вода поднялась нужны дожди там, где находится исток Туры — на Урале, в Свердловской области. Если там пройдут хорошие осадки, то результат будет», — пояснил ученый.
И отметил, что пожары, бушевавшие в этом году на территории Тюменской и Свердловской областей, напрямую связаны с уровнем воды в реках.
«Реки являются главным показателем — если они мелеют, соответственно и почва сухая, лес сухой, снижается уровень грунтовых вод. И для возникновения пожара достаточно удара молнии», — подчеркнул Виталий Хорошавин.
«Тура восстановится в течение ближайших 4-х лет. У реки есть цикл. Если посмотреть данные Росгидромета, то в 2008 году было зарегистрировано маловодье, в 2016, напротив, половодье», — пояснил Виталий Хорошавин.
Ученый отметил, что сегодня единственное, что можно сделать для Туры — расчистить ее дно, именно в тех местах где имеют выход подземные воды. Поскольку велика вероятность того что они заилены. Но это довольно трудоемкая процедура, которая требует не только финансовых вложений, но и знаний о том, где именно расположены ключи. Последними, скорее всего, обладают только старожилы.