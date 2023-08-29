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В некоторых местах реку можно было перейти вброд.

«Дальше — хуже». Тура в Тюмени продолжит мелеть даже в дожди

29 августа 2023, 01:07
Фото: тг-канал Александр Моор
В некоторых местах реку можно было перейти вброд.

Эксперт рассказал, почему Тура в Тюмени продолжит мелеть даже в дожди

В Тюмени уровень воды в реке Туре опустился до самых низких значений за последние тридцать лет. Насколько критично такое маловодье и через сколько лет восстановится Тура «Нашему Городу» рассказал директор Института наук о Земле ТюмГУ Виталий Хорошавин.
Сюжет
Тюмень

По словам ученого, наблюдения за уровнем воды в Туре ведутся на протяжении сотни лет. И, кстати, то, что 27 августа 2023 года Тура обновила исторический минимум, по словам ученого — неправда. В этом году ситуация не самая критичная — в конце 70-х годов река обмелела настолько, что в некоторых местах ее можно было перейти вброд.

«Безусловно, основные водопотребители, Водоканал и ТЭЦ-1, страдают от сложившейся ситуации. Но меры предпринимают. В частности, „Тюмень Водоканал“ закупил насосы и смонтировал дополнительные трубопроводы, чтобы обеспечить забор воды с большей глубины. ТЭЦ-1 перегородила реку тремя баржами (правда, это остановило обмеление лишь на короткое время). Какой уровень воды в Туре является катастрофическим — ответить сложно. Но в 2023 году — он не самый низкий за всю историю наблюдений. В конце 70-х годов было хуже», — отметил Хорошавин.
Фото: nashgorod.ru

Почему обмелела Тура

«Цикл убывания воды в Туре начался с 2020 года, когда за период с 1 по 27 мая не выпало ни одной капли воды. Уже тогда сформировался серьезный дефицит. Он не скомпенсирован до сих пор», — отметил Виталий Хорошавин.

Ученый отметил, что обмеление Туры проблематично остановить, поскольку исток реки идет из Свердловской области (Нижний Тагил). Пруды, которые регулируют уровень воды, также расположены в Свердловской области. То есть вода, которая могла бы теоретически попасть в Туру с Урала, просто «перехватывается» данными прудами и направляется в местные реки.

«В Тюмени вообще сложно что-либо предпринять для предотвращения обмеления Туры из-за особенностей местности. Строительство запруд требует больших территорий — вряд ли кто-то захочет их отдавать», — отметил Виталий Хорошавин.
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Что касается дамбы, то к ней ученый тоже относится скептически и отмечает, что пока ее будут проектировать, строить, уровень воды в реке уже восстановится. В итоге дамба приведет к разливу Туры.

Фото: nashgorod.ru

Причем тут пожары и поможет ли дождь

По словам Виталия Хорошавина, осадки, которые пройдут на этой неделе в Тюмени обмеление Туры не остановят.

«Для того, чтобы вода поднялась нужны дожди там, где находится исток Туры — на Урале, в Свердловской области. Если там пройдут хорошие осадки, то результат будет», — пояснил ученый.

И отметил, что пожары, бушевавшие в этом году на территории Тюменской и Свердловской областей, напрямую связаны с уровнем воды в реках.

«Реки являются главным показателем — если они мелеют, соответственно и почва сухая, лес сухой, снижается уровень грунтовых вод. И для возникновения пожара достаточно удара молнии», — подчеркнул Виталий Хорошавин.
Фото: nashgorod.ru

Когда восстановится Тура

«Тура восстановится в течение ближайших 4-х лет. У реки есть цикл. Если посмотреть данные Росгидромета, то в 2008 году было зарегистрировано маловодье, в 2016, напротив, половодье», — пояснил Виталий Хорошавин.

Ученый отметил, что сегодня единственное, что можно сделать для Туры — расчистить ее дно, именно в тех местах где имеют выход подземные воды. Поскольку велика вероятность того что они заилены. Но это довольно трудоемкая процедура, которая требует не только финансовых вложений, но и знаний о том, где именно расположены ключи. Последними, скорее всего, обладают только старожилы.

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