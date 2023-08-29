«Дальше — хуже». Тура в Тюмени продолжит мелеть даже в дожди

Ученый отметил, что сегодня единственное, что можно сделать для Туры — расчистить ее дно, именно в тех местах где имеют выход подземные воды. Поскольку велика вероятность того что они заилены. Но это довольно трудоемкая процедура, которая требует не только финансовых вложений, но и знаний о том, где именно расположены ключи. Последними, скорее всего, обладают только старожилы.