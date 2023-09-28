Дом по улице Геолоразведчиков, 34, в Тюмени признали зоной вероятной ЧС

По его словам, в ближайшее время обслуживающая организация ЖСК-17 организует проведение обследования строительных конструкций многоквартирного дома на предмет соблюдения требований безопасности и представит соответствующее заключение в комиссию. Для обследования также будет привлечена специализированная организация, она определит квартиры, в которых возможно безопасное пребывание людей.