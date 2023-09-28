Дом по улице Геолоразведчиков, 34, в Тюмени признали зоной вероятной ЧС

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
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Updated Сегодня, 05:08
Охрану общественного порядка обеспечивает УМВД. Управа Ленинского административного округа в ближайшие часы установит ограждение зоны вероятной чрезвычайной ситуации.
Взрыв газа произошел в квартире № 74 пятиэтажного 8-подъездного дома 1971 года постройки. Ориентировочно в нем проживает 248 человек.
«Ночью было эвакуировано 204 человека, в том числе 39 детей. 68 человек временно разместились в гостиницы, которые предложила администрация города Тюмени, остальные — у родственников», — сообщил Руслан Кухарук.
По его словам, в ближайшее время обслуживающая организация ЖСК-17 организует проведение обследования строительных конструкций многоквартирного дома на предмет соблюдения требований безопасности и представит соответствующее заключение в комиссию. Для обследования также будет привлечена специализированная организация, она определит квартиры, в которых возможно безопасное пребывание людей.
В настоящее время полностью закрыт доступ жителей в подъезды № 5 и № 6.
Также ЖСК-17 в течение дня предстоит принять срочные меры по восстановлению теплового контура и инженерных сетей, подготовить план мероприятий по восстановлению общего имущества многоквартирного дома.
Собрание с жильцами многоквартирного дома состоится в четверг в 18:00 в городской школе № 17 (Геологоразведчиков, 39).
Ранее «Наш Город» писал, что прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору города провести проверку по факту произошедшего ЧП. Ход и результаты проверки находятся на личном контроле областной прокуратуры.