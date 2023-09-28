«Выбитая дверь, кровь и стресс»: очевидец рассказала о взрыве газа в тюменском доме

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
ЧП произошло в тот момент, когда большая часть жителей дома уже спала. Громкий хлопок разбудил практически всех. На место происшествия были вызваны экстренные службы. Пока они ехали (по словам очевидцев, 30 минут) соседи уже побежали на помощь в пострадавшую от взрыва квартиру.
«Когда я поднялась в квартиру, дверь вылетела входная. Я зашла — там были хозяин квартиры, бабушка, то есть мама Максима, хозяина квартиры, и его маленькая дочь Соня. Соню я забрала. Бабушка отказывалась выходить, ее позже вывели соседи. Все были в стрессе. У Максима была в крови голова», — вспоминает события ночи соседка Ирина А.
По ее словам, мужчина смогу только сказать то, что пошел на кухню, когда прогремел взрыв. В настоящее время он находится в больнице. Состояние мужчины медики оценивают как средней степени тяжести. Девочка и мама мужчины не пострадали во время ЧП.
«У нас старые трубы, старый дом. С 1974 года постройки капитального ремонта не было. И по планам его должны были провести только в 2025 году», — сетует Ирина.
И добавляет, что большое везение, что в квартире, где взорвался бытовой газ — труба находится только на кухне. В некоторых квартирах газовые трубы заходят с подъезда и тянутся по всей квартире.
«По технике безопасности газ должен идти по улице. В нашем доме газовая труба идет под землей и из-под земли заходит в подъезд. К примеру, в нашей квартире труба идет по всему коридору, по всей кухне и дальше начинает распределяться на весь дом. Если пойдет утечка и рванет, разнесет все здание», — говорит Ирина А.
По словам женщины, на газовые трубы в доме смотреть страшно. И неизвестно, в каком состоянии находятся те, что расположены под землей. Между тем, газовщики, которые должны следить за состоянием труб и проводить поверку только раз в год — выполняют осмотр оборудования. Правда, проверяют только плиту — трубу в квартире даже не смотрят.
«Ничего не делают, раз в год сдирают по 600 рублей, якобы за осмотр. Трубу в квартире даже не смотрят. Плиту потыкают минуту, и ушли», — жалуется Ирина А.
В настоящее время дом по улице Геологоразведчиков, 34, обесточен и находится под охраной, жильцов в квартиры не запускают. Здание объявлено зоной возможной ЧС. Проводится обследование строительных конструкций многоквартирного дома на предмет соблюдения требований безопасности. Также специалисты газовой службы выясняют причины произошедшего взрыва.
Заметим, что в этом районе произошедшее ночное ЧП уже не первое за последние несколько лет — 20 сентября, вечером, около 21 часа, в доме № 95 по улице 50 лет ВЛКСМ произошёл взрыв бытового газа. Тогда пострадали два человека, был разрушен балкон и частично три квартиры.
ЧП произошло по вине нетрезвого местного жителя, который пытался подключиться незаконно к газопроводу.
21 июня 2020 года в Тюмени в доме по улице Пермякова, 8, произошел взрыв бытового газа, в результате которого погиб один человек.
В октября 2020 года в Метелево из-за высокого давления в газопроводе произошел пожар в шести домах. Тогда сотни частных домовладений были отключены от газоснабжения из-за аварии. В результате ЧП пострадал один человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
7 декабря 2019 года в доме по улице Павла Шарова произошел взрыв бытового газа и пожар. Площадь горения составила 8 квадратных метров. В результате инцидента погиб сотрудник газовой службы, еще один сотрудник газовой службы и двое жителей дома получили ожоги и были госпитализированы в больницу. Позже один из пострадавших скончался.
В АО «Газпром газораспределение Север» причиной происшествия назвали повреждение газопровода сторонней компанией. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело. Спустя два года директора фирмы, чьи сотрудники повредили газопровод, осудили.
В ночь на 31 июля 2019 года в поселке Боровский Тюменской области два человека погибли из-за взрыва газа в жилом доме. Инцидент произошел по адресу Набережная, 44. После взрыва паров газа начался пожар, при разборе завалов были обнаружены тела мальчика десяти лет и мужчины. Взрыв и пожар полностью разрушили здание.
16 апреля 2018 года на улице Киевская в Заводоуковске в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Три человека с ожогами различной степени тяжести попали в больницу.