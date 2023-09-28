«Выбитая дверь, кровь и стресс»: очевидец рассказала о взрыве газа в тюменском доме

По словам женщины, на газовые трубы в доме смотреть страшно. И неизвестно, в каком состоянии находятся те, что расположены под землей. Между тем, газовщики, которые должны следить за состоянием труб и проводить поверку только раз в год — выполняют осмотр оборудования. Правда, проверяют только плиту — трубу в квартире даже не смотрят.