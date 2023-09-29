Предварительно: взрыв в доме в Тюмени произошел не из-за газа

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
По его словам, по предварительному заключению специалистов службы «Газпрома», хлопок газовоздушной смеси произошел не из газовой сети. В настоящее время по данному факту расследование продолжается.
В настоящее время дом находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Здание может эксплуатироваться дальше, угрозы обрушения нет. Жителям разрешено вернуться в свои квартиры. Специалисты обслуживающей организации проверяют состояние коммуникаций в доме, подключают все коммуникации. Управляющая компания ведет работы по восстановлению теплового контура.
Ранее «Наш Город» писал, что в доме по улице Геологоразведчиков, 34, в ночь с 27 на 28 сентября произошел взрыв бытового газа в одной из квартир. В результате ЧП в квартире, где произошел взрыв, выбило входную дверь и оконные стекла. Травмы получил один человек — хозяин квартиры. В настоящее время он находится в больнице и получает необходимое лечение.
Ночью 28 сентября из дома были эвакуированы все жители — более 200 человек. Часть из них разместили в гостинице, часть временно остановилась у родственников.