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Updated Сегодня, 03:30

В Тюмени озвучили предварительную причину взрыва в жилом доме

Предварительно: взрыв в доме в Тюмени произошел не из-за газа

29 сентября 2023, 03:28
Фото: Департамент городского хозяйства Тюмени

В Тюмени озвучили предварительную причину взрыва в жилом доме

Причиной взрыва в доме на Геологоразведчиков стала не неисправность газового оборудования. Такую предварительную версию озвучил заместитель главы администрации Тюмени Владимир Кильтау на встрече с жителями пострадавшего дома.

По его словам, по предварительному заключению специалистов службы «Газпрома», хлопок газовоздушной смеси произошел не из газовой сети. В настоящее время по данному факту расследование продолжается.

В настоящее время дом находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Здание может эксплуатироваться дальше, угрозы обрушения нет. Жителям разрешено вернуться в свои квартиры. Специалисты обслуживающей организации проверяют состояние коммуникаций в доме, подключают все коммуникации. Управляющая компания ведет работы по восстановлению теплового контура.

Ранее «Наш Город» писал, что в доме по улице Геологоразведчиков, 34, в ночь с 27 на 28 сентября произошел взрыв бытового газа в одной из квартир. В результате ЧП в квартире, где произошел взрыв, выбило входную дверь и оконные стекла. Травмы получил один человек — хозяин квартиры. В настоящее время он находится в больнице и получает необходимое лечение.

Ночью 28 сентября из дома были эвакуированы все жители — более 200 человек. Часть из них разместили в гостинице, часть временно остановилась у родственников.

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