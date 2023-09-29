Предварительно: взрыв в доме в Тюмени произошел не из-за газа

Ранее «Наш Город» писал, что в доме по улице Геологоразведчиков, 34, в ночь с 27 на 28 сентября произошел взрыв бытового газа в одной из квартир. В результате ЧП в квартире, где произошел взрыв, выбило входную дверь и оконные стекла. Травмы получил один человек — хозяин квартиры. В настоящее время он находится в больнице и получает необходимое лечение.