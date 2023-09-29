Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 29 сентября

В Тюмени в пятницу день будет пасмурным. К вечеру возможны осадки в виде небольшого дождя. Утром термометры покажут +7…+9, будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 3 м/с. К полудню максимальная температура воздуха составит +12…+14, ветер сменит направление на западное и усилится до 6 м/с. В темное время суток ожидается +10…+11, ветер западный до 4 м/с.