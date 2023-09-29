Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 29 сентября

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
В Тюмени в пятницу день будет пасмурным. К вечеру возможны осадки в виде небольшого дождя. Утром термометры покажут +7…+9, будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 3 м/с. К полудню максимальная температура воздуха составит +12…+14, ветер сменит направление на западное и усилится до 6 м/с. В темное время суток ожидается +10…+11, ветер западный до 4 м/с.
УФ-индекс 1 балл, геомагнитная активность до 2. Восход в 6:37, закат в 18:19, продолжительность дня 11 часов 42 минуты.
В Тобольске последний день рабочей недели будет прохладным, пасмурным и дождливым. Максимальная дневная температура воздуха составит +12…+15, утром термометры покажут +4…+6, в вечерние и ночные часы ожидается +10…+11. В течение дня будет ветер дуть юго-западного и западного направлений со скоростью до 2-4 м/с.
УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность до 2. Восход в 6:26, закат в 18:07, продолжительность дня 11 часов 41 минута.
В Ялуторовске в пятницу небо в течение всего дня будет затянуто тучами, к вечеру ожидаются кратковременные дожди. В течение дня синоптики обещают ветер юго-западного и западного направлений 2-5 м/с. Утром температура воздуха составит +5…+7, к полудню воздух прогреется до +13…+15. В темное время суток ожидается +10…+11 и кратковременные дожди.
УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность до 2. Восход в 6:33, закат в 18:16, продолжительность дня 11 часов 43 минуты.
В Заводоуковске в пятницу, несмотря на затянутое тучами небо, синоптики осадков не обещают. Утром термометры покажут +5…+7, скорость юго-западного ветра составит 2-3 м/с. К обеду потеплеет до +14…+16, западный ветер будет дуть со скоростью до 6 м/с. В темное время суток ожидается +9…+11, западный ветер до 4 м/с.
УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность до 2. Восход в 6:32, закат в 18:15, продолжительность дня 11 часов 43 минуты.
В Ишиме 29 сентября пройдет при переменной облачности. В течение дня также вероятны осадки в виде небольшого дождя. В утренние часы температура воздуха составит +6…+7, скорость западного и юго-западного ветра 2-4 м/с. К обеду термометры поднимутся до +13…+14, а из-за туч выглянет солнце, юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с. В вечерние часы ожидается +8, небольшой дождь и штиль.
УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность до 2. Восход в 6:20, закат в 18:03, продолжительность дня 11 часов 43 минуты.