Тюменцам повысят в октябре детские пособия и пенсии?

Что касается выплаты новых социальных пособий и единовременных выплат, то в настоящее время они не планируются. Но с 1 октября будут проиндексированы военные пенсии и оклады военнослужащих. Они увеличатся на 10,5%. Также в октябре на 5,5% будут проиндексированы оклады сотрудников федеральных государственных структур, не относящихся к госслужащим.