Тюменцам повысят в октябре детские пособия и пенсии?

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
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В этот день поступят следующие выплаты:
Граждане, получающие указанные пособия в почтовых отделениях, смогут их получить в соответствии с графиком доставки с 3 по 25 октября.
5 октября будет перечислена выплата до 3 лет из материнского капитала
6 октября (за 8 число, так оно выпадает на воскресенье) досрочно профинансируют пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет трудоустроенным родителям.
Также в октябре региональные органы соцзащиты продолжат перечислять выплаты от 3 до 7 лет и ЕДВ на третьего (или последующего) ребенка до трех лет семьям, которые еще не оформляли на них пособия от 0 до 17 лет.
Пенсии на карты будут перечислены: 5, 10, 13 (за 15 число) и 23 (за 21 число) октября. Доставка по почте будет осуществляется согласно графику Почты России — с 3 по 20 октября.
Что касается выплаты новых социальных пособий и единовременных выплат, то в настоящее время они не планируются. Но с 1 октября будут проиндексированы военные пенсии и оклады военнослужащих. Они увеличатся на 10,5%. Также в октябре на 5,5% будут проиндексированы оклады сотрудников федеральных государственных структур, не относящихся к госслужащим.
Также с 1 октября увеличат оклады, которых не относят к госслужащим. Их размеры вырастут на 5,5%.