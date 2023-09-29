nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:17

Published Сегодня, 01:17

Modified Сегодня, 01:17

Updated Сегодня, 01:17

Тюменцам повысят в октябре детские пособия и пенсии?

Тюменцам повысят в октябре детские пособия и пенсии?

29 сентября 2023, 01:17
Фото: 1MI
В Тюменской области выплаты на детей в октябре 2023 года будут проведены в соответствии с графиком. Большую часть выплат перечислят на счета в кредитных организациях в единый расчетный день 3 октября.

В этот день поступят следующие выплаты:

  • единое пособие,
  • пособие на детей от 8 до 17 лет,
  • выплата на первого ребенка до 3 лет,
  • пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим,
  • пособие на ребенка военнослужащего, проходящего срочную службу по призыву,
  • пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках,
  • «чернобыльские» детские выплаты по уходу.

Граждане, получающие указанные пособия в почтовых отделениях, смогут их получить в соответствии с графиком доставки с 3 по 25 октября.

5 октября будет перечислена выплата до 3 лет из материнского капитала

6 октября (за 8 число, так оно выпадает на воскресенье) досрочно профинансируют пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет трудоустроенным родителям.

Также в октябре региональные органы соцзащиты продолжат перечислять выплаты от 3 до 7 лет и ЕДВ на третьего (или последующего) ребенка до трех лет семьям, которые еще не оформляли на них пособия от 0 до 17 лет.

Пенсии на карты будут перечислены: 5, 10, 13 (за 15 число) и 23 (за 21 число) октября. Доставка по почте будет осуществляется согласно графику Почты России — с 3 по 20 октября.

Что касается выплаты новых социальных пособий и единовременных выплат, то в настоящее время они не планируются. Но с 1 октября будут проиндексированы военные пенсии и оклады военнослужащих. Они увеличатся на 10,5%. Также в октябре на 5,5% будут проиндексированы оклады сотрудников федеральных государственных структур, не относящихся к госслужащим.

Также с 1 октября увеличат оклады, которых не относят к госслужащим. Их размеры вырастут на 5,5%.

#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Пенсионеры#Единовременные выплаты#Выплаты#Пособия#Социальные выплаты#Пенсия#Выплаты на детей
Подпишитесь
«Выбитая дверь, кровь и стресс»: очевидец рассказала о взрыве газа в тюменском доме
Вчера, 07:06
«Капремонтом попахивает»: в тюменской школе №17 рухнул потолок
Вчера, 09:56
«Дураки и дороги»: почему в Тюменской области неуклонно растет число ДТП
27 сентября, 05:55
«Новое доказательство»: дело тюменского коммуниста может быть пересмотрено в суде
Вчера, 09:41
Причиной взрыва в жилом доме в Тюмени мог стать не газ
Вчера, 08:05
«Кровь во мраке»: как проблема освещения тюменских дорог провоцирует трагедии
Вчера, 10:03