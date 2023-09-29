В Тюмени по долевым договорам построят паркинг на 253 места

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 1 ноября на платный режим работы будет переведена подземная парковка на 290 машиномест на площади 400-летия города. В настоящее время на паркинге идут работы по монтажу необходимого оборудования. На эти цели из бюджета выделено более 9 миллионов рублей.