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В Тюмени по долевым договорам построят паркинг на 253 места

В Тюмени по долевым договорам построят паркинг на 253 места

29 сентября 2023, 07:09
Фото: 1MI
В Тюмени на улице Вадима Бованенко по договорам долевого участия построят пятиэтажную парковку. Паркинг будет рассчитан на 253 места и станет частью жилого квартала «Скандия».

По планам, в эксплуатацию объект будет введен в четвертом квартале 2025 года, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 1 ноября на платный режим работы будет переведена подземная парковка на 290 машиномест на площади 400-летия города. В настоящее время на паркинге идут работы по монтажу необходимого оборудования. На эти цели из бюджета выделено более 9 миллионов рублей.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Строительство#Новости тюмени#Парковки
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