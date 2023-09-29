В Тюмени по долевым договорам построят паркинг на 253 места

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
По планам, в эксплуатацию объект будет введен в четвертом квартале 2025 года, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 1 ноября на платный режим работы будет переведена подземная парковка на 290 машиномест на площади 400-летия города. В настоящее время на паркинге идут работы по монтажу необходимого оборудования. На эти цели из бюджета выделено более 9 миллионов рублей.