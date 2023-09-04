В центре Тюмени до конца года появится платная парковка

Отметим, на сегодняшний день в Тюмени более 2 тысяч машиномест являются платными. До конца этого года на платный режим будет переведена парковка по улице Максима Горького (от Фабричной до Республики) на 78 машиномест, Орджоникидзе, 63, на 40 машиномест.