nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

В центре Тюмени до конца года появится платная парковка

В центре Тюмени до конца года появится платная парковка

4 сентября 2023, 04:52
Фото: тг-канал Руслан Кухарук
Подземный паркинг на площади 400-летия Тюмени подготовят к переходу на платный режим работы в срок до 1 ноября. Такие данные указаны в документации администрации города.

На данный момент подрядная организация, ООО «Курсус», ведет работы по установке необходимого для работы платной парковки оборудования — касс безналичных платежей, шлагбаумов, въездных стоек, камер распознавания номеров авто и т. д. На эти цели будет затрачено более 9,5 миллионов рублей.

Подземная двухуровневая парковка на 290 машиномест на площади 400-летия Тюмени была открыта в 2018 году. Работы по возведению паркинга проводила компания «Мострострой-11». Изначально власти планировали запустить бесплатный режим работы только в тестовом режиме. Он продлился более пяти лет.

Отметим, на сегодняшний день в Тюмени более 2 тысяч машиномест являются платными. До конца этого года на платный режим будет переведена парковка по улице Максима Горького (от Фабричной до Республики) на 78 машиномест, Орджоникидзе, 63, на 40 машиномест.

Читайте также:
Тюменская прокуратура обеспечила гражданам бесплатную парковку у ТЦ «Пригородный»В Тюмени выросли цены на вторичном рынке жильяТюменских вандалов, разгромивших лифт в одном из домов в Зареке, ищет полиция
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Площадь 400-летия Тюмени#Платные парковки
Подпишитесь
Дикий кадровый голод: в школах Тюменской области не хватает более 700 учителей
1 сентября, 01:07
«Теперь только для богатых?»: смогут ли тюменцы позволить себе такси после реформы?
1 сентября, 06:05
Мобилизованный тюменец сбежал из военной части ради своей девушки
2 сентября, 07:09
Литровая банка меда или килограмм малины? Что полезнее осенью на тысячу рублей
1 сентября, 01:09
«Санаторий лучше Турции»: секреты отдыха в «бабушкиной» среде от первого лица
1 сентября, 01:00
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 4 сентября
Сегодня, 02:37