В центре Тюмени до конца года появится платная парковка

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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На данный момент подрядная организация, ООО «Курсус», ведет работы по установке необходимого для работы платной парковки оборудования — касс безналичных платежей, шлагбаумов, въездных стоек, камер распознавания номеров авто и т. д. На эти цели будет затрачено более 9,5 миллионов рублей.
Подземная двухуровневая парковка на 290 машиномест на площади 400-летия Тюмени была открыта в 2018 году. Работы по возведению паркинга проводила компания «Мострострой-11». Изначально власти планировали запустить бесплатный режим работы только в тестовом режиме. Он продлился более пяти лет.
Отметим, на сегодняшний день в Тюмени более 2 тысяч машиномест являются платными. До конца этого года на платный режим будет переведена парковка по улице Максима Горького (от Фабричной до Республики) на 78 машиномест, Орджоникидзе, 63, на 40 машиномест.