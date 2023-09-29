Мужчина добрался из Ростова-на-Дону до Тюмени на инвалидной коляске

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
Правда, из-за проблем со здоровьем пока цель свою не выполнил. В настоящее время он находится в Тюмени, проходит лечение и реабилитацию в центре «Милосердие», занимается восстановлением документов.
В учреждение он попал из Исетской больницы. После выздоровления Владимир планирует продолжить свой путь к брату, сообщает пресс-служба Центра.
Владимир Елеусизович родился в Казахстане. Там учился, там же работал на заводе Химволокно. Позже решился на переезд в Россию. Уже в России, в Ростове-на-Дону области Владимир устроился работать на стройку.
«Произошел взрыв кислородного баллона. Падала стена. Все убегали, но я не успел убежать» — мужчина опускает взгляд. Сейчас на месте левой ноги — пустота, правая перемотана бинтами», — отметил мужчина.
По его словам, стройка была частная. После произошедшего ЧП подрядчик отказался выплачивать компенсации пострадавшим, документы сгорели. Оставшихся денег Владимиру Бурбаеву хватило только на инвалидную коляску. На ней он решил добраться до Новосибирской области.
«У меня нет другого выбора. Умереть можно везде и всегда. А вы попробуйте жить. В том, что со мной произошло — восемьдесят процентов моей вины, но я не опустил руки. Я сел и поехал. Я поехал назло всем. И доеду до конца», — подчеркнул Владимир.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по данным Росстата, более 95 тысяч жителей имеют инвалидность. В их числе 8 тысяч 759 детей.