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«Вимм-Билль-Данн» произвел из неизвестного сырья 700 килограммов молока и сыра

«Вимм-Билль-Данн» произвел из неизвестного сырья 700 килограммов молока и сыра

29 сентября 2023, 06:29
Фото: 1MI
Тюменскую компанию «Вимм-Билль-Данн» уличили в использовании неизвестного сырья для производства молока и сыра. Специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области в сентябре обнаружили около 700 килограммов введенной в оборот такой молочной продукции.
«В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС „Меркурий“, установлено введение в оборот более 684 килограммов молока „Домик в Деревне“ и 7,42 килограммов сыра „Ламбер“», — пояснили в ведомстве.

Производитель получил предостережение о том, что нельзя нарушать обязательные требования. Сотруднику, допустившему нарушения, ограничили доступ к системе «Меркурий».

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская компания «Домашняя кухня» ввело в оборот 971 килограмм пельменей неизвестного происхождения. Нарушения выявили в ходе проверки сотрудники Россельхознадзора.

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