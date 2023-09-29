«Вимм-Билль-Данн» произвел из неизвестного сырья 700 килограммов молока и сыра

Тюменскую компанию «Вимм-Билль-Данн» уличили в использовании неизвестного сырья для производства молока и сыра. Специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области в сентябре обнаружили около 700 килограммов введенной в оборот такой молочной продукции.

«В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС „Меркурий“, установлено введение в оборот более 684 килограммов молока „Домик в Деревне“ и 7,42 килограммов сыра „Ламбер“», — пояснили в ведомстве. Производитель получил предостережение о том, что нельзя нарушать обязательные требования. Сотруднику, допустившему нарушения, ограничили доступ к системе «Меркурий». Ранее «Наш Город» писал, что тюменская компания «Домашняя кухня» ввело в оборот 971 килограмм пельменей неизвестного происхождения. Нарушения выявили в ходе проверки сотрудники Россельхознадзора. Читайте также: В Тюмени к Новому году колбаса подорожает на 30% «Арбитражи сентября»: миллионы за снег, квартира раздора и массовое банкротство В Тюмени больше не вакцинируют от коронавируса