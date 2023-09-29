«Вимм-Билль-Данн» произвел из неизвестного сырья 700 килограммов молока и сыра

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
«В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС „Меркурий“, установлено введение в оборот более 684 килограммов молока „Домик в Деревне“ и 7,42 килограммов сыра „Ламбер“», — пояснили в ведомстве.
Производитель получил предостережение о том, что нельзя нарушать обязательные требования. Сотруднику, допустившему нарушения, ограничили доступ к системе «Меркурий».
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская компания «Домашняя кухня» ввело в оборот 971 килограмм пельменей неизвестного происхождения. Нарушения выявили в ходе проверки сотрудники Россельхознадзора.