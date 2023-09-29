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Published Сегодня, 07:18

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Тюменский автовокзал оснастят новыми системами безопасности

Тюменский автовокзал оснастят новыми системами безопасности

29 сентября 2023, 07:18
Фото: 1MI
На новые системы безопасности было выделено 36.6 миллиона рублей. Работы будут завершены к середине декабря.

Городские власти приняли решение усилить меры безопасности на тюменском автовокзале.

Судя по информации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчик уже найден: им является местная фирма «Ада — Плюс». Всего на оснащение автовокзала техническими средствами безопасности было выделено 36.6 миллиона рублей.

По условиям контракта, фирма должна выполнить работы до середины декабря этого года.

Ранее «Наш Город» сообщал, что на дороги Тюмени вышли ярко-зеленые автомобили с надписью «Фотовидеофиксация». Они будут отслеживать нарушителей на дорогах.

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#Общество#Тюмень#Безопасность#Госзакупки#Камеры видеофиксации#Камеры видеонаблюдения#Автовокзал#Любовь Селезнева
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