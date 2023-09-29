Тюменский автовокзал оснастят новыми системами безопасности

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Городские власти приняли решение усилить меры безопасности на тюменском автовокзале.
Судя по информации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчик уже найден: им является местная фирма «Ада — Плюс». Всего на оснащение автовокзала техническими средствами безопасности было выделено 36.6 миллиона рублей.
По условиям контракта, фирма должна выполнить работы до середины декабря этого года.
Ранее «Наш Город» сообщал, что на дороги Тюмени вышли ярко-зеленые автомобили с надписью «Фотовидеофиксация». Они будут отслеживать нарушителей на дорогах.