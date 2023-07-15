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ФАС заморозила контракт на содержание трасс Тюменской области за 452 млн из-за жалобы

15 июля 2023, 05:41
Фото: 1MI

ФАС заморозила контракт на содержание трасс Тюменской области за 452 миллиона

Тюменские антимонопольщики приостановили закупку Федерального управления автодорог «Урал» на содержание трасс в Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Причиной заморозки процедуры определения подрядчика стала жалоба от ООО «Лидер». В документе указано, что заказчик отказывался предоставить информацию по объемам работ и видам материалов, которые должны быть использованы при содержании дорог.

«Указанное нарушение содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — отмечено в жалобе ООО «Лидер».

Напомним, закупка стоимостью 452 миллиона рублей на содержание дорог в Тюменской области была опубликована на портале Госзакупки в конце июня 2023 года. Согласно документу, подрядной организации, одержавшей победу, предстояло провести работы по обновлению дорожной разметки на трассах -351 Екатеринбург — Тюмень (участок км 289+750 — км 320+756), дорога Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск (участок км 10+630 — км 375+850), Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск (участок км 11+700-км 542+665), Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к Тюмени (участок км 99+854 — км 194+993), подъезд к Ишиму (участок км 479+289 — км 583+723). Все работы должны быть проведены с 1 августа 2023 года по 30 июня 2025 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать 33 участка региональных дорог общей протяженностью 148 километров.

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