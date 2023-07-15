ФАС заморозила контракт на содержание трасс Тюменской области за 452 млн из-за жалобы

Напомним, закупка стоимостью 452 миллиона рублей на содержание дорог в Тюменской области была опубликована на портале Госзакупки в конце июня 2023 года. Согласно документу, подрядной организации, одержавшей победу, предстояло провести работы по обновлению дорожной разметки на трассах -351 Екатеринбург — Тюмень (участок км 289+750 — км 320+756), дорога Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск (участок км 10+630 — км 375+850), Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск (участок км 11+700-км 542+665), Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к Тюмени (участок км 99+854 — км 194+993), подъезд к Ишиму (участок км 479+289 — км 583+723). Все работы должны быть проведены с 1 августа 2023 года по 30 июня 2025 года.