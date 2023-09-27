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Компания не может достроить дома и расплатиться по долгам

Налоговая банкротит скандального застройщика, который строит малоэтажки в Тюмени

27 сентября 2023, 11:53
Фото: 1MI
Компания не может достроить дома и расплатиться по долгам
Застройщик «Северный Квартал» не платит налоги. Фискальные органы требуют деньги у скандальной компании через суд.

По данным картотеки арбитражных дел, иск о банкротстве №А70-20456/2023 против «Северного Квартала» зарегистрирован 26 сентября. Организация с 2018 года строит жилой комплекс на Тимофея Чаркова, но сроки постоянно сдвигаются.

В настоящее время тюменский застройщик имеет значительные обязательства по зарплате и поставщиками. По данным СБИС, «Северный Квартал» долгое время не платит налоги, при этом выручка компании за 2022 год составила почти 30 млн рублей.

Процесс строительства домов на Тимофея Чаркова контролирует прокуратура Тюменской области. В начале апреля сообщалось, что строители смогли «закрыть» только первую очередь. В оставшихся зданиях построены только 2 этажа из 4, сама стройка идёт с 2018 года.

«Дома совсем не строят. Застройщика не найти на звонки не кто не отвечает», отмечает тюменка Ольга С.

Ранее «Наш город» сообщал, что зампрокурора Тюменской области посетил строящиеся объекты компании «Четвертый квартал» (ранее назывался «Северный Квартал»). Сроки сдачи домов снова перенесли.

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