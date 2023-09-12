Бойтесь зеленых машин — фотовидеофиксация выходит на тюменские дороги

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:51
ГУС Тюменской области заключило контракт на поставку мобильных камер фотовидеофиксации. Первые комплексы в тестовом режиме выедут на дороги региона до конца года.
— Мобильные камеры будут устанавливаться на ярко зелёные автомобили с жёлтыми проблесковыми маячками и крупной надписью «Фотовидеофиксация». Нам важно привлечь внимание к ним участников дорожного движения. Потому что главная цель — не наказание, а профилактика нарушений, — рассказал первый заместитель начальника Управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Хан.
Комплексы будут двигаться в потоке и позволят фиксировать скорость, движение по встречной полосе, пересечение сплошной линии, приоритетность на пешеходных переходах, движение по обочине и выделенным линиям пристёгнут водитель или нет.
В перспективе инженеры обучат умную технику отслеживать в потоке водителей, разговаривающих по телефону. Подобные методы профилактики правонарушений уже опробованы в Свердловской и Новосибирской областях и показали свою эффективность. Дисциплина водителей на маршрутах передвижных комплексов существенно возрастает.
Маршруты движения автомобилей будут периодически меняться. Они охватят федеральные и региональные трассы, а также дороги, где наблюдается высокая аварийная опасность.