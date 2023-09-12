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Навигатор с картой камер больше не спасет

Бойтесь зеленых машин — фотовидеофиксация выходит на тюменские дороги

12 сентября 2023, 09:49
Фото: 1MI
Навигатор с картой камер больше не спасет
По Тюмени будут курсировать ярко зелёные автомобили с жёлтыми проблесковыми маячками и большой надписью «Фотовидеофиксация». Знакомьтесь, это мобильные камеры которые будут отслеживать нарушения на дорогах.

ГУС Тюменской области заключило контракт на поставку мобильных камер фотовидеофиксации. Первые комплексы в тестовом режиме выедут на дороги региона до конца года.

— Мобильные камеры будут устанавливаться на ярко зелёные автомобили с жёлтыми проблесковыми маячками и крупной надписью «Фотовидеофиксация». Нам важно привлечь внимание к ним участников дорожного движения. Потому что главная цель — не наказание, а профилактика нарушений, — рассказал первый заместитель начальника Управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Хан.

Комплексы будут двигаться в потоке и позволят фиксировать скорость, движение по встречной полосе, пересечение сплошной линии, приоритетность на пешеходных переходах, движение по обочине и выделенным линиям пристёгнут водитель или нет.

Примерное изображение закупленных машин фотовидеофиксации Примерное изображение закупленных машин фотовидеофиксации
Примерное изображение закупленных машин фотовидеофиксации
Фото: ГУС Тюменской Области
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В перспективе инженеры обучат умную технику отслеживать в потоке водителей, разговаривающих по телефону. Подобные методы профилактики правонарушений уже опробованы в Свердловской и Новосибирской областях и показали свою эффективность. Дисциплина водителей на маршрутах передвижных комплексов существенно возрастает.

Маршруты движения автомобилей будут периодически меняться. Они охватят федеральные и региональные трассы, а также дороги, где наблюдается высокая аварийная опасность.

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#Тюменская область#Водители#Дороги#Безопасность на дорогах#Авто#Ольга Мэир
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