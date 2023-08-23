Список причастных к терроризму пополнили больше 40 тюменцев

В начале этого месяца Центральный районный суд Тюмени решил перевести подозреваемого в подготовке террористического акта 26-летнего мужчину из СИЗО в медицинское учреждение. Он будет находиться под контролем специалистов клинической психиатрической больницы до октября 2023 года. Остальные подозреваемые в вовлечении в террористическую группу будут подвергнуты судебному преследованию.