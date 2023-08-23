Список причастных к терроризму пополнили больше 40 тюменцев

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В списке содержится информация о 43 жителях Тюменской области. Данная информация доступна на официальном сайте службы.
Согласно правоохранительным органам, реестр составлен для организаций, осуществляющих финансовые операции, а также для предпринимателей, адвокатов и нотариусов. Список включает 43 жителя Тюмени, Тобольска, Ишима и еще семи муниципалитетов региона, о которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В начале этого месяца Центральный районный суд Тюмени решил перевести подозреваемого в подготовке террористического акта 26-летнего мужчину из СИЗО в медицинское учреждение. Он будет находиться под контролем специалистов клинической психиатрической больницы до октября 2023 года. Остальные подозреваемые в вовлечении в террористическую группу будут подвергнуты судебному преследованию.