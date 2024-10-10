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Автовокзал

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2024
Стало известно, когда и где построят новый автовокзал в Тюмени
Новое здание автовокзала власти города планируют разместить в границах улиц 50 лет Октября — Старый Тобольский тракт. Соответствующая информация указана в документе, опубликованном на сайте мэрии Тюмени.
10 октября, 06:20
Городские власти хотят снести тюменский автовокзал
Тюменские власти планируют перенести к 2040 году городской автовокзал с улицы Пермякова в Южную часть областной столицы. Данная мера будет реализована с целью удовлетворения изменяющихся потребностей в обслуживании внешним пассажирским транспортом.
11 июля, 03:54
Из Тюмени запустили дополнительный рейс в столицу Казахстана
В Тюмени запустили дополнительный автобусный маршрут в Астану, который будет отправляться от городского автовокзала три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.
20 июня, 08:46
«Здесь Чужого из фильма убивали»: тюменцы показали фото туалета из фильма ужаса
6 июня, 07:02
Директор тюменского автовокзала опроверг планы о сносе
Новость о запланированном сносе автовокзала вызвала волну негодования у тюменцев. Однако их поспешили успокоить: власти строят другие планы на здание.
21 февраля, 08:48
«Дураков на 100 лет припасено»: новость о сносе здания автовокзала разозлила тюменцев
Планы тюменских властей по сносу здания автовокзала, расположенного по улице Пермякова, вызвали волну негодования у жителей областной столицы.
21 февраля, 06:19
Здание тюменского автовокзала хотят снести
Здание, расположенное по улице Пермякова, 9, попадает под снос в соответствии с генеральным планом. В перспективе его перенесут в Антипинский планировочный район.
21 февраля, 03:47
2023
В 2024 году из Тюмени начнет ездить автобус в Таджикистан
Со следующего года тюменский автовокзал планирует ввести в свое расписание автобусный рейс в Таджикистан.
22 декабря 2023, 14:19
В Тюмени автовокзал оборудуют новой системой безопасности
На тюменском автовокзале усилят меры безопасности. Здание планируют оснастить системами видеонаблюдения, оповещения и сигнализации. На эти цели из бюджета региона потратят 36,5 миллионов рублей.
28 августа 2023, 07:34
В Тюмени из-за погодных условий задержали междугородние рейсы
Жители Тюмени сегодня утром не смогли уехать вовремя из-за погодных условия в Курганскую область. Отправка двух междугородних автобусных маршрутов была перенесена на один час — с 9:00 на 10:00.
14 апреля 2023, 05:14
Автовокзал вновь отменил ряд междугородних рейсов
10 января 2023, 08:29

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