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Тюменец научился управлять автомобилем в видеоигре, но в жизни врезался в дом

Тюменец научился управлять автомобилем в видеоигре, но в жизни врезался в дом

28 сентября 2023, 06:19
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области
Молодой человек за месяц угнал два автомобиля. Один принадлежал его подруге, другой — тете.
Сюжет
Суд

11 апреля этого года 19-летний житель Исетского района гулял по улицам и увидел «Жигули» своей подруги. Ключи девушка оставила в замке зажигания, чем и воспользовался молодой человек. Поездке на чужом автомобиле помешали сотрудники ДПС, которые установили, что пьяный угонщик не имеет прав, а водить он учился по видеоиграм.

Спустя две недели, 28 апреля, молодой человек снова решил покататься на чужом автомобиле в нетрезвом виде. На этот раз его жертвой стала «ЛАДА Самара», принадлежавшая его тете. Пока родственница была на работе, тюменец взял из ее дома ключи от автомобиля и поехал кататься. Его путь закончился в соседней деревне: не справившись с управлением, угонщик врезался в дом.

Молодой человек признал вину и пообещал больше так не делать. Он устроился на работу и намерен жить, не преступая закон. Однако, стать законопослушным гражданином у него получится только после тюрьмы: суд назначил ему 3 года лишения свободы условно.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Суд#Тюменцы#Авария#Аварии#Пьяная езда#Угон автомобиля#Тюрьма#Исетский район#Угоны машин#Любовь Селезнева
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