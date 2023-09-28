Тюменец научился управлять автомобилем в видеоигре, но в жизни врезался в дом

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
11 апреля этого года 19-летний житель Исетского района гулял по улицам и увидел «Жигули» своей подруги. Ключи девушка оставила в замке зажигания, чем и воспользовался молодой человек. Поездке на чужом автомобиле помешали сотрудники ДПС, которые установили, что пьяный угонщик не имеет прав, а водить он учился по видеоиграм.
Спустя две недели, 28 апреля, молодой человек снова решил покататься на чужом автомобиле в нетрезвом виде. На этот раз его жертвой стала «ЛАДА Самара», принадлежавшая его тете. Пока родственница была на работе, тюменец взял из ее дома ключи от автомобиля и поехал кататься. Его путь закончился в соседней деревне: не справившись с управлением, угонщик врезался в дом.
Молодой человек признал вину и пообещал больше так не делать. Он устроился на работу и намерен жить, не преступая закон. Однако, стать законопослушным гражданином у него получится только после тюрьмы: суд назначил ему 3 года лишения свободы условно.