Тюменец научился управлять автомобилем в видеоигре, но в жизни врезался в дом

Спустя две недели, 28 апреля, молодой человек снова решил покататься на чужом автомобиле в нетрезвом виде. На этот раз его жертвой стала «ЛАДА Самара», принадлежавшая его тете. Пока родственница была на работе, тюменец взял из ее дома ключи от автомобиля и поехал кататься. Его путь закончился в соседней деревне: не справившись с управлением, угонщик врезался в дом.