Тюменец угнал у таксиста авто, чтобы не платить за проезд

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Тюменский таксист заявил об угоне авто. По его словам, пассажир после поездки, отказавшись платить, угнал «Рено Логан». По данным МВД Тюменской области, инцидент случился в ночное время. Оказалось, что мужчины поругались из-за того, что пассажир отказался платить за проезд.
После того, как поездка завершилась, тюменцы начали спор за пределами авто. Там пассажиру пришла на ум гениальная идея: угнать легковушку. После задержания 27-летний горожанин признался, что ему нечем было платить за поездку, поэтому он решил скрыться от таксиста на соседней улице. Кроме того, оказалось, что задержанный раннее уже был судим.
Однако угонщик не рассчитал свои силы и не справившись с управлением съехал на обочину. Он бросил авто на пересечении улиц Кубанской и 9 января. Тюменцу грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»