Тюменец угнал у таксиста авто, чтобы не платить за проезд

После того, как поездка завершилась, тюменцы начали спор за пределами авто. Там пассажиру пришла на ум гениальная идея: угнать легковушку. После задержания 27-летний горожанин признался, что ему нечем было платить за поездку, поэтому он решил скрыться от таксиста на соседней улице. Кроме того, оказалось, что задержанный раннее уже был судим.