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«Убил, угнал машину — попал в ДТП»: двое из Берюжского района зарезали знакомого

26 мая 2023, 10:23
Фото: 1MI

Тюменский суд отправил двух убийц из Бердюжского района в тюрьму на 23,5 года

На 23 года и 6 месяцев в общей сложности отправили в тюрьму двух жителей Бердюжского района, 19 и 22 лет, за убийство знакомого. Они признаны виновными статье 105 Уголовного кодекса России «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
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Тюмень

22-летний юноша дополнительно признан виновным по статьям УК РФ «Хищение огнестрельного оружия», «Угон автомобиля, совершенный группой лиц по предварительному сговору», сообщает прокуратура Тюменской области.

Трагедия произошла в августе 2019 года. По данным расследования, подсудимые распивали спиртные напитки в гостях у своего знакомого, дом которого расположен на территории лесопилорамы рядом с деревней Старорямова.

В ходе застолья между гостями и хозяином произошел конфликт, закончившийся убийством. Приятели решили зарезать своего знакомого после того, как последний ушел спать. Действуя умышленно, по предварительному сговору, молодые люди накинули ему подушку на лицо и нанесли ножом не менее 27 ударов в область грудной клетки, а также по телу.

Труп мужчины тюменцы закопали недалеко от дома. До апреля 2022 года убитый числился пропавшим без вести.

Также в ходе следствия была установлена причастность 22-летнего подсудимого в краже охотничьего ружья в марте 2022 года и угоне автомобиля. Кстати, на угнанном УАЗе он попал в ДТП.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил 19-летнему подсудимому наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а второму подсудимому — в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 мес.

Также суд удовлетворил исковые заявления матери убитого и взыскал компенсацию морального вреда с осужденных по 150 тысяч рублей с каждого. Со второго подсудимого взыскан ущерб по угону на сумму в размере 118,4 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени, захватившего в марте этого года в заложники сотрудников магазина «Магнит» будут судить в Окружном военном суде Екатеринбурга. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Убийство#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Следственный комитет#Прокуратура#Тюмень#Тюменская область#Суд#ДТП
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