«Убил, угнал машину — попал в ДТП»: двое из Берюжского района зарезали знакомого

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
22-летний юноша дополнительно признан виновным по статьям УК РФ «Хищение огнестрельного оружия», «Угон автомобиля, совершенный группой лиц по предварительному сговору», сообщает прокуратура Тюменской области.
Трагедия произошла в августе 2019 года. По данным расследования, подсудимые распивали спиртные напитки в гостях у своего знакомого, дом которого расположен на территории лесопилорамы рядом с деревней Старорямова.
В ходе застолья между гостями и хозяином произошел конфликт, закончившийся убийством. Приятели решили зарезать своего знакомого после того, как последний ушел спать. Действуя умышленно, по предварительному сговору, молодые люди накинули ему подушку на лицо и нанесли ножом не менее 27 ударов в область грудной клетки, а также по телу.
Труп мужчины тюменцы закопали недалеко от дома. До апреля 2022 года убитый числился пропавшим без вести.
Также в ходе следствия была установлена причастность 22-летнего подсудимого в краже охотничьего ружья в марте 2022 года и угоне автомобиля. Кстати, на угнанном УАЗе он попал в ДТП.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил 19-летнему подсудимому наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а второму подсудимому — в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 мес.
Также суд удовлетворил исковые заявления матери убитого и взыскал компенсацию морального вреда с осужденных по 150 тысяч рублей с каждого. Со второго подсудимого взыскан ущерб по угону на сумму в размере 118,4 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени, захватившего в марте этого года в заложники сотрудников магазина «Магнит» будут судить в Окружном военном суде Екатеринбурга. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.