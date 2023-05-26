«Убил, угнал машину — попал в ДТП»: двое из Берюжского района зарезали знакомого

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил 19-летнему подсудимому наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а второму подсудимому — в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 мес.



Также суд удовлетворил исковые заявления матери убитого и взыскал компенсацию морального вреда с осужденных по 150 тысяч рублей с каждого. Со второго подсудимого взыскан ущерб по угону на сумму в размере 118,4 тысяч рублей.