У тюменки прямо с СТО угнали запорожец

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
У жительницы Тюмени со стоянки автосервиса угнали запорожец ZAZ Vida. Женщина отдала его несколько месяцев назад на ремонт. Когда транспортное средство было отремонтировано, с ней связались сотрудники автосервиса, но женщина пояснила, что в настоящее время она не в городе и заберет машину по возвращению из отпуска.
Однако в назначенный день иномарки, стоимостью более 400 тысяч рублей, на стоянке не оказалось. Как выяснилось, запорожец угнал 31-летний житель деревни Шорохово Исетского района. Злоумышленника задержали на одной из парковок торгового центра спящим в автомобиле.
Мужчина пояснил, что работает стажером на данной станции технического обслуживания. После рабочего дня, он взял оставленные хозяйкой машины ключи и поехал кататься по городу.
Возбуждено уголовное дело по статье Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером в Тюмени в районе ТРЦ «Премьер» произошла массовая авария с участием шести автомобилей по вине пьяного водителя. В ДТП пострадали два человека.