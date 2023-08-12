У тюменки прямо с СТО угнали запорожец

У жительницы Тюмени со стоянки автосервиса угнали запорожец ZAZ Vida. Женщина отдала его несколько месяцев назад на ремонт. Когда транспортное средство было отремонтировано, с ней связались сотрудники автосервиса, но женщина пояснила, что в настоящее время она не в городе и заберет машину по возвращению из отпуска.