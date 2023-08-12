В Тюмени продолжается строительство крематория

Общая площадь строения составит около полутора тысяч квадратных метров. На территории, по проекту, будут расположены помимо самого здания крематория, площадка для развеивания праха «Поляна скорби», гаражный бокс для автокатафалков, гравировально-производственный цех, складские помещения, помещение столовой-кафе для организации комплексных поминальных обедов. Также здесь оборудуют места отдыха посетителей, колумбарий.