В Тюмени продолжается строительство крематория

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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В Тюмени продолжаются работы по строительству крематория в районе кладбища Червишевское-5.
Общая площадь строения составит около полутора тысяч квадратных метров. На территории, по проекту, будут расположены помимо самого здания крематория, площадка для развеивания праха «Поляна скорби», гаражный бокс для автокатафалков, гравировально-производственный цех, складские помещения, помещение столовой-кафе для организации комплексных поминальных обедов. Также здесь оборудуют места отдыха посетителей, колумбарий.
В будущем крематории будут размещены три кремационные линии, два траурных зала, магазин с ритуальной атрибутикой.
Ранее «Наш Город» писал, что в марте этого года проект строительства кремационного комплекса под Тюменью получил положительное заключение экспертов. Тема строительства крематория в Тюмени впервые была поднята в 2011 году. Реализация проекта была отложена на столь длительный срок из-за поиска инвесторов.
Заметим, что спрос на услуги кремации в областной столице имеется. Однако пока горожанам приходится обращаться за такой услугой в Екатеринбург.