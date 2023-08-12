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Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

В Тюмени водитель спровоцировал массовое ДТП с шестью авто

В центре Тюмени пьяный водитель Volkswagen Polo устроил автопобоище

12 августа 2023, 04:52
Фото: ГИБДД

В Тюмени водитель спровоцировал массовое ДТП с шестью авто

В массовой аварии пострадали два человека.
Сюжет
Тюмень
Видео: nashgorod.ru

Массовая авария произошла в пятницу вечером в Тюмени рядом с ТРЦ «Премьер». На улице 50 лет ВЛКСМ, 63, в одиннадцатом часу вечера столкнулись шесть автомобилей.

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу движения, где врезался в два автомобиля Kia Rio, Volkswagen Jetta, Kia Cerato и Lada Vesta.

Как выяснилось, водитель Polo находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Но проходить процедуру медосвидетельствования он отказался. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили два человека: 27-летний водитель Polo и 39-летняя пассажирка Volkswagen Jetta.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области отстранили от управления транспортом 10 нетрезвых водителей, в том числе 5 — в областном центре.

Шли по пешеходному переходу: в Тюмени водитель ВАЗ врезался в пешеходов
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в четверг ночью под колеса автомобиля попали два пешехода. Они переходили дорогу по пешеходному переходу в районе ТЦ «Континент». В настоящее время оба пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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