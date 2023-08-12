В центре Тюмени пьяный водитель Volkswagen Polo устроил автопобоище

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в четверг ночью под колеса автомобиля попали два пешехода. Они переходили дорогу по пешеходному переходу в районе ТЦ «Континент». В настоящее время оба пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.