В Тюмени сегодня ожидается ясная и прохладная погода

В воскресенье синоптики обещают потепление до +19…+21. День пройдет при малооблачной погода и скорости ветра до 4 м/с. Первый день новой рабочей недели порадует тюменцев летним теплом — к полудню воздуха в областной столице прогреется до +23…+26. Ночью температура воздуха составит +13….+18. Осадки в этот день маловероятны.