В Тюмени сегодня ожидается ясная и прохладная погода

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В Тюмени в субботу, 12 августа, ожидается ясная погода без осадков. В течении дня температура воздуха составит +17…+18, в ночные часы +7.+12.
В воскресенье синоптики обещают потепление до +19…+21. День пройдет при малооблачной погода и скорости ветра до 4 м/с. Первый день новой рабочей недели порадует тюменцев летним теплом — к полудню воздуха в областной столице прогреется до +23…+26. Ночью температура воздуха составит +13….+18. Осадки в этот день маловероятны.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень в конце следующей недели придет жара. В пятницу, 18 августа, столбики термометров поднимутся до +28…+31.