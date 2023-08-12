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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

В Тюмени сегодня ожидается ясная и прохладная погода

В Тюмени сегодня ожидается ясная и прохладная погода

12 августа 2023, 07:26
Фото: 1MI
Максимальная температура воздуха составит +17…+18.
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Тюмень

В Тюмени в субботу, 12 августа, ожидается ясная погода без осадков. В течении дня температура воздуха составит +17…+18, в ночные часы +7.+12.

В воскресенье синоптики обещают потепление до +19…+21. День пройдет при малооблачной погода и скорости ветра до 4 м/с. Первый день новой рабочей недели порадует тюменцев летним теплом — к полудню воздуха в областной столице прогреется до +23…+26. Ночью температура воздуха составит +13….+18. Осадки в этот день маловероятны.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень в конце следующей недели придет жара. В пятницу, 18 августа, столбики термометров поднимутся до +28…+31.

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