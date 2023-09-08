nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

В Тюмень вернули двух малышей из Сирийской Арабской Республики

В Тюмень вернули двух малышей из Сирийской Арабской Республики

8 сентября 2023, 05:42
Фото: 1MI
Тюменский районный суд помог восстановить документы для оформления свидетельств о рождении и гражданства России двум детям, родившимся в Сирии.
Сюжет
Дети
«Установлены факты рождения двух детей, 2015 и 2016 годов рождения, родившихся в городе Ракка Сирийской Арабской Республики. Мать, гражданка Российской Федерации, не обращалась в медицинские организации. Оказано содействие в подготовке заявления в суд об установлении фактов рождения детей, в оформлении свидетельств о рождении, гражданства РФ», — сказано в докладе уполномоченного по правам ребенка Тюменской области.

Оба ребенка вместе с их матерью вернулись в Тюмень еще в 2022 году.

23-летний тюменец два месяца назад пропал на СВО
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в 2021 году в Россию было возвращено более 20 детей из сирийских лагерей. Маленьких россиян вывезли из зон вооруженных конфликтов по поручению президента России.

Читайте также:
Тюменскую школьницу по очереди изнасиловали брат и его друг-мигрантАрбитражи августа: охранники-нелегалы, замерзающие дети и обман на 2,5 млрд рублейСотрудники тюменского детсада заплатят 30 тыс рублей малышу за травму
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Новости тюмени#Сирия
Подпишитесь
Теперь официально: начальник УМВД по Тюменской области Коломиец уволен с должности
Вчера, 06:14
Тюменцев испугала строящаяся в частном секторе на Московском тракте незаконная мечеть
Вчера, 11:30
В Тюмени резко подорожала самая доступная курятина и мясной фарш
Вчера, 17:21
Тюменцам рассказали, как лучше провести долгие осенние вечера
Вчера, 12:09
Тюменские власти просят деньги у федералов на очистку Туры
Вчера, 04:32
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 8 сентября
Сегодня, 02:44