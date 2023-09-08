В Тюмень вернули двух малышей из Сирийской Арабской Республики

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
«Установлены факты рождения двух детей, 2015 и 2016 годов рождения, родившихся в городе Ракка Сирийской Арабской Республики. Мать, гражданка Российской Федерации, не обращалась в медицинские организации. Оказано содействие в подготовке заявления в суд об установлении фактов рождения детей, в оформлении свидетельств о рождении, гражданства РФ», — сказано в докладе уполномоченного по правам ребенка Тюменской области.
Оба ребенка вместе с их матерью вернулись в Тюмень еще в 2022 году.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2021 году в Россию было возвращено более 20 детей из сирийских лагерей. Маленьких россиян вывезли из зон вооруженных конфликтов по поручению президента России.