23-летний тюменец два месяца назад пропал на СВО

Последний раз с родными Константин связывался 9 июля этого года — сообщил, что отправляется на боевое задание. После этого связь прервалась. По словам мамы бойца, внятный ответ — что произошло с ее сыном не могут дать ни в Минобороны, ни в колонии, ни в отделении, где он проходил службу. По словам командира отделения, Константин либо попал в плен, либо погиб, пишет 72.RU.