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23-летний тюменец два месяца назад пропал на СВО

23-летний тюменец два месяца назад пропал на СВО

8 сентября 2023, 05:27
Фото: 1MI
Жительница Тюменской области уже два месяца ищет своего 23-летнего сына Константина, пропавшего в зоне специальной военной операции. По словам женщины, он с июля этого года не выходит на связь.

Константин отправился на спецоперацию в мае этого года — молодой человек заключил контракт с Минобороны РФ в колонии. До того момента, как сесть в тюрьму, тюменец служил по контракту. Поэтому, когда ему предложили отправиться в зону СВО, он, не раздумывая, согласился.

Последний раз с родными Константин связывался 9 июля этого года — сообщил, что отправляется на боевое задание. После этого связь прервалась. По словам мамы бойца, внятный ответ — что произошло с ее сыном не могут дать ни в Минобороны, ни в колонии, ни в отделении, где он проходил службу. По словам командира отделения, Константин либо попал в плен, либо погиб, пишет 72.RU.

В военкомате, по словам матери Константина, говорят, что информации о сыне нет. В Минобороны советуют обратиться в военную часть Дагестана. Якобы к ней прикреплены военнослужащие. Однако, в Дагестане Константин никогда не был.

В аппарате уполномоченного по правам человека Тюменской области уточнили, что запрос от родных о поиске Константина не поступал.

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Ранее «Наш Город» писал, жительница Тобольска ищет своего 23-летнего сына Дениса, пропавшего в зоне СВО. Молодой человек последний раз выходил на связь в конце июня. В спецоперации он принимал участие с мая этого года.

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