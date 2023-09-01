Тюменскую школьницу по очереди изнасиловали брат и его друг-мигрант

После того, как молодые люди переспали, они отправились в гости к другу брата. Настя вспоминает, что мужчина приехал за родственниками на машине и куда-то долго их вез. Когда Настя с братом приехали в гости к мужчине, родственник снова начал домогаться девочку. Он завел ее в ванную комнату и стал раздевать. У ребенка случилась истерика. Мужчина заступился за школьницу и отвел ее спать. Однако утром Настя проснулась от приставаний этого же самого мужчины. Так школьницу совратил еще и 28-летний друг брата. Девочка переспала с мужчиной вдвое старше ее, но ребенок не понимала, что происходит.