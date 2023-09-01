Тюменскую школьницу по очереди изнасиловали брат и его друг-мигрант

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Юную тюменку по очереди изнасиловали брат и его друг. Об этом неприятном событии из своей жизни девочка рассказала корреспондентам издания 72.ru.
Поскольку родная мать отказалась от девочки, а у отца не было средств к существованию, воспитанием девочки занималась ее тетя. В апреле прошлого года между школьницей Настей (имя изменено) и ее опекуном произошел небольшой скандал. Девочка выбежала из дома, вернулась только утром. Родственники не знали, где и как Настя провела целую ночь. И только потом родные девочки узнают, что в ту роковую ночь ребенка принудили к действиям сексуального характера. Сначала над девочкой издевался ее двоюродный брат, а затем — его 28-летний друг, родом из ближнего зарубежья.
После ссоры школьница сбежала к родному отцу, в гостях у которого был двоюродный брат. Девочка приехала к родственникам в слезах, от обиды на приемную мать. Брат, пытаясь утешить ребенка, предложил выпить пива. По словам молодого человека, алкоголь должен был заглушить боль в душе ребенка. Распитие алкогольных напитков закончилось интимом. Брат лишил девочку невинности. Оказалось, что это не первый случай, когда родственник приставал к ребенку, прежде чем добиться своего. Но предыдущих попытках девочка молчала. Кстати, молодому человеку даже нет и 18. Он немного старше Насти. Но о точном возрасте парня не сообщается.
После того, как молодые люди переспали, они отправились в гости к другу брата. Настя вспоминает, что мужчина приехал за родственниками на машине и куда-то долго их вез. Когда Настя с братом приехали в гости к мужчине, родственник снова начал домогаться девочку. Он завел ее в ванную комнату и стал раздевать. У ребенка случилась истерика. Мужчина заступился за школьницу и отвел ее спать. Однако утром Настя проснулась от приставаний этого же самого мужчины. Так школьницу совратил еще и 28-летний друг брата. Девочка переспала с мужчиной вдвое старше ее, но ребенок не понимала, что происходит.
Родственники пострадавшей сообщили, что мужчина приезжал в Тюмень на заработки. Мужчина был женат, но возможно, что Настя — не единственная жертва насильника. Сейчас идет проверка и эти данные пока не подтвердились. Известно, что приезжий знакомился с девушками, якобы завязывал с ними дружбу. Затем он встретил Настю и изнасиловал ее. Мигрант убедил школьницу, что они встречаются. Он настаивал на регулярных свиданиях, имеющих интимное продолжение. Попросил у Насти интимные фото, чтобы затем шантажировать ребенка. Мужчина знал о возрасте школьницы, и пригрозил ей, что покажет фото родным, если та не будет давать то, что ему нужно.
Мужчина склонял ребенка к действиям сексуального характера. А девочка не всегда понимала, что происходит. Напуганный ребенок не отдавал себе отчет в происходящем. И лишь спустя год после изнасилования Настя решила рассказать обо всем опекуну — тете. Но прежде, чем девочка призналась во всем родным, она наоборот отдалилась от них. Ребенок стал приходить поздно домой, выпивать, скандалить, а после школьница пыталась покончить жизнь самоубийством. Ее забрали в психиатрическую лечебницу, где Настя рассказала о случившемся врачам. Те — передали информацию в правоохранительные органы.
Следствие немного затянулось, потому что за время процесса сменился следователь. Мигранта задержали, он находится в СИЗО. Затем по другой статье задержали брата Насти. Опекуны девочки хотят добиться справедливости со стороны правоохранительных органов и рассказать об этой истории общественности. Ситуация сломала психику девочки. Несмотря на это школьница заверяет, что не обижается на брата. Она смирилась с произошедшим. Однако родные делают все, чтобы справедливость была восстановлена и насильники наказаны.