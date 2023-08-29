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Юный тюменец получил 30 тысяч рублей за оторванный ноготь

Сотрудники тюменского детсада заплатят 30 тыс рублей малышу за травму

29 августа 2023, 06:11
Фото: 1MI
Юный тюменец получил 30 тысяч рублей за оторванный ноготь
Ребенок прищемил палец дверью, из-за чего у него оторвался ноготь.
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Дети

Представители дошкольного учреждения «Ивушка» из Исетского района должны будут выплатить компенсацию пострадавшему малышу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. В ведомстве отметили, что изначально в деле фигурировала сумма компенсации в 150 тыс. рублей. Однако после судебной проверки представителей детсада обязали выплатить пострадавшему лишь 30 тысяч рублей.

Оказалось, что в апреле этого года малыш прищемил палец в детсаду. После чего ребенка доставили в больницу, а уже из больницы медработники обратились в МВД. Эксперт рассказала, что ребенок прищемил безымянный палец на правой руке, от чего у него оторвался ноготь.

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Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что тюменский школьник за травму на тренировке получит 80 тыс. рублей. Оказалось, что 11-летний парень упал на поврежденный пол, который не соответствовал требованием безопасности.

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