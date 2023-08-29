Сотрудники тюменского детсада заплатят 30 тыс рублей малышу за травму

Оказалось, что в апреле этого года малыш прищемил палец в детсаду. После чего ребенка доставили в больницу, а уже из больницы медработники обратились в МВД. Эксперт рассказала, что ребенок прищемил безымянный палец на правой руке, от чего у него оторвался ноготь.