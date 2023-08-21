Рейс «Аэрофлота» из Тюмени вместо Шереметьево приземлился Нижнем Новгороде

По предварительным данным, причиной закрытия неба на Московской стала утренняя атака украинских беспилотников. В понедельник российская система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Московской области. Дрон был подавлен при помощи средств РЭБ. В результате падения беспилотника в Одинцовском районе никто не пострадал, сообщили в Минобороны. Еще один беспилотник был уничтожен над Истринским районом Московской области. Инцидент произошел в 8:16 мск.



