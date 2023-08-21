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Рейс «Аэрофлота» из Тюмени вместо Шереметьево приземлился Нижнем Новгороде

Рейс «Аэрофлота» из Тюмени вместо Шереметьево приземлился Нижнем Новгороде

21 августа 2023, 05:34
Фото: 1MI
Московские аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково временно прекратили прием и отправку самолетов. Воздушные судна перенаправляют на запасные аэродромы в другие города.
Сюжет
Тюмень

В частности, борт авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Тюмени в 6:15 утра (местное время) вместо Шереметьево приземлится в Нижнем Новгороде.

По предварительным данным, причиной закрытия неба на Московской стала утренняя атака украинских беспилотников. В понедельник российская система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Московской области. Дрон был подавлен при помощи средств РЭБ. В результате падения беспилотника в Одинцовском районе никто не пострадал, сообщили в Минобороны. Еще один беспилотник был уничтожен над Истринским районом Московской области. Инцидент произошел в 8:16 мск.

Самолет Москва — Тюмень не может вылететь из Внуково из-за беспилотника
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Ранее «Наш Город» писал, что с 8:26 (мск) аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и отправку воздушных судов. Вслед за Внуково работу приостановили аэропорты Шереметьево и Домодедово.

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